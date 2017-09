Rund acht Monate nach der Sprengung eines Geldautomaten in Mörfelden-Walldorf ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Die Festnahme des 37-Jährigen erfolgte in der Wohnung seiner Mutter.

Geringe Beute, hoher Schaden und jetzt droht eine lange Strafe: Ein mutmaßlicher Geldautomaten-Sprenger sitzt seit dieser Woche in Untersuchungshaft. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, Ende Januar dieses Jahres den Automaten einer Volksbank-Filiale in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) in die Luft gejagt zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte.

Während bei der Detonation eines hochexplosiven Gasgemischs ein Schaden von rund 110.000 Euro entstanden war, fiel die Höhe des geraubten Bargelds deutlich kleiner aus. Aus dem völlig demolierten und verbogenen Automaten konnte lediglich eine Geldkassette mit 2.645 Euro erbeutet werden.

Verdächtiger ohne festen Wohnsitz

Nach umfangreicher Fahndung kamen die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur. Der 37-Jährige wurde schließlich am Mittwoch in der Wohnung seiner Mutter in Mörfelden-Walldorf festgenommen.

Dort habe der wohnsitzlose Mann vorübergehend Unterschlupf gesucht, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Er wurde noch am selben Tag dem Haftrichter in Darmstadt vorgeführt, der den bereits erlassenen Haftbefehl verkündete.

