Mehr Videoüberwachung, eine schärfere Gangart gegen Drogendealer und Angebote für Süchtige sollen das Frankfurter Bahnhofsviertel sicherer und sauberer machen. Dazu tragen jetzt auch Bund, Stadt und Bahn vermehrt bei. Erste Erfolge sind sichtbar.

Im Kampf für ein sicheres und sauberes Bahnhofsviertel setzt die Stadt Frankfurt künftig auf die im wahrsten Sinne des Wortes reinigende Wirkung ihrer Putzkolonnen. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) kündigte am Mittwoch an, dass die Reinigungsintervalle in dem Viertel stark erhöht würden. Alleine vor den Einrichtungen der Drogenhilfe soll sechs Mal am Tag sauber gemacht werden.

Es ist nur eine von mehreren Maßnahmen, die das hessische Innenministerium, die Stadt Frankfurt, die Bahn AG sowie Bundespolizei, Generalstaatsanwaltschaft und Frankfurter Polizei zur Verbesserung der Lage beschlossen haben. Mehr Videoüberwachung, eine schärfere Gangart gegen Drogendealer und Angebote für Süchtige sollen Kriminalität, Drogen, Prostitution und Verschmutzung im Bahnhofsviertel eindämmen.

Feste Einheit im Bahnhofsviertel

Etwa 300 Dealer verkauften in den vergangenen Monaten in dem Viertel Drogen an Süchtige, wie Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill mitteilte. Zudem gehen die Ermittler von 30 bis 50 Zwischenhändlern aus.

Zum Kern der Maßnahmen gehört daher, den Kontrolldruck auf die Drogenszene hoch zu halten. Aus einer bereits im vergangenen Jahr aufgebauten Sondereinheit werden nun 124 Polizisten in eine sogenannte Regelorganisation überführt und sind damit für das Bahnhofsviertel zuständig.

Zehn Millionen Euro pro Jahr für die Drogenhilfe

Die Stadt hofft, dank zusätzlicher Reinigungs-Einheiten eine Vermüllung des Areals zu verhindern. Damit reagiert sie auch auf Vorwürfe des Innenminister Peter Beuth (CDU), der zuletzt mehr Engagement seitens der Stadt, des Bundes und auch der Bahn gefordert hatte. Ziel ist es, eine Vermüllung des Areals zu verhindern. Das Problem sind Crack-Süchtige, die die Hilfsangebote der Stadt nur unzureichend annehmen. Die oft aggressiven Süchtigen sind die ganze Nacht im Viertel unterwegs, streiten sich und bauen mit Sperrmüll Lager.

Frankfurt setzt Busse ein, um die Drogensüchtigen nachts in verschiedene Notunterkünfte zu transportieren. Aber, so Polizeipräsident Bereswill, aus Angst davor, den "nächsten Deal" zu verpassen, nehmen nicht alle diese Angebote an und sorgen somit für weitere Probleme.

Der finanzielle Aufwand ist für Frankfurt nicht unerheblich. Nach Angaben des Frankfurter Gesundheitsdezernenten Stefan Majer (Grüne) kostet die Drogenhilfe jedes Jahr rund zehn Millionen Euro. Für die Crack-Süchtigen gibt es Unterkünfte mit Tagesbetten und Räume, in denen die Droge geraucht werden kann. "Crack stellt eine besondere Herausforderung dar", sagte Majer.

Bahn installiert 200 digitale Kameras

Die Bahn kündigte an, ihre Videoüberwachung massiv auszubauen. Die derzeit noch 90 analogen Videokameras werden bis Ende 2018 durch 200 digitale Kameras ersetzt. Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Bahn AG für Hessen, führte aus, dass sich die Situation im Bahnhof und in der B-Ebene bereits deutlich gebessert habe. Die Mitarbeiter von DB Sicherheit hätten im vergangenen Jahr allein im Bahnhofsbereich 61.000 Einsatzstunden geleistet.

Der Umbau der B-Ebene am Hauptbahnhof und auch die Ausweitung der Video-Überwachung in der Stadt soll den Dealern den Drogenhandel erschweren. Die Frankfurter Polizei verzeichnet mit den neuen Kameras bereits erste Erfolge. Durch den Einsatz von Video-Überwachung an der Düsseldorfer Straße ist es laut Bereswill gelungen, innerhalb von fünf Wochen neun Drogengeschäfte gerichtsfest aufzuzeichnen.

Bundespolizei verzeichnet Erfolge

Joachim Moritz, Präsident der Bundespolizeidirektion Koblenz, geht davon aus, dass sich die Situation durch die gemeinsamen Aktionen von Bundespolizei, Frankfurter Polizei, Landespolizei und dem Sicherheitsdienst der Bahn verbessert hat. "Unsere Maßnahmen wirken", sagte er.

Mit 72 Sondereinsätzen in diesem Jahr versucht die Bundespolizei, den Druck auf die Szene aufrecht zu erhalten. In Hessen werden nun 50 neue Bundespolizisten eingestellt. In Frankfurt sind dann 250 Bundespolizisten im Einsatz, die durch 80 mobile Einsatzkräfte unterstützt werden können, führte Moritz weiter aus.