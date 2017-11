Wegen eines Einbruchs in ein Geschäft in Gießen hatte die Polizei vor wenigen Wochen zwei 19 und 33 Jahre alte Männer festgenommen. Erst später stellte sich heraus: Das Duo war für mehr als 100 Delikte verantwortlich.

Die 19 und 33 Jahre alten mutmaßlichen Serieneinbrecher waren vor rund sechs Wochen nach einem Einbruch in ein Geschäft in Gießen festgenommen worden. Das ganze Ausmaß ihrer Raubzüge offenbarte sich der Polizei aber erst im Laufe der weiteren Ermittlungen.

DNA-Untersuchungen führten zu weiteren Taten

Ende September gingen die Beamten laut Mitteilung vom Mittwoch davon aus, dass etwa drei Dutzend Einbrüche in Geschäfte im Raum Gießen/Marburg auf das Konto der Verdächtigen gehen. Anhand von Kleidungsstücken, die bei einer Durchsuchung in der Wohnung eines der Verdächtigen gefunden wurden, sowie DNA-Abgleichen mit an Tatorten gefundenen Spuren ergaben sich Hinweise auf weitere Taten.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Männer mindestens 110 Einbrüche begangen haben. Bei ihren zumeist gemeinsam begangenen Raubzügen hätten sie es vornehmlich auf Bargeld abgesehen, das sie aus Geschäftsräumen mitgehen ließen. Dazu brachen sie Fenster und Türen auf.

Die meisten Einbrüche wurden im Sommer begangen

Besonders in den Sommermonaten seien bis zur Festnahme der Verdächtigen viele Geschäfte im Gießener Stadtgebiet betroffen gewesen, so die Polizei. In Marburg gab es den Angaben zufolge Ende Juli etwa zehn Fälle. Die beiden Männer sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen führten die Beamten sogar zu einem dritten Verdächtigen, dem derzeit fünf Taten angelastet werden. Gegen den 32-Jähirgen wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet. Über die Höhe des aus der Einbruchsserie entstandenen Schadens wurden keine Angaben gemacht.

