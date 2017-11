SPD, Grüne und Linke haben das Urteil gegen eine Gießener Ärztin scharf kritisiert und eine Gesetzesänderung verlangt. Die Ärztin war am Freitag wegen Abtreibungswerbung verurteilt worden.

Selten hat ein aktuelles Urteil so schnell zu solch einer emotionalen Debatte geführt wie an diesem Freitag im Wiesbadener Landtag. Am Morgen hatte das Gießener Amtsgericht die Ärztin Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Strafe von 6.000 Euro verurteilt. Belangt wurde sie für einen Link auf ihrer Internetseite.



"Der Gesetzgeber möchte nicht, dass über den Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, als sei es eine normale Sache", begründete die Vorsitzende Richterin das Urteil. Das Gericht stufte die Infos der Ärztin auf der Internetseite als Werbung für Abbrüche ein. Das ist laut Paragraf 219a des Strafgesetzbuches nicht erlaubt.

Wenig später solidarisierte sich die Linke im Landtag mit der Ärztin und forderte eine Änderung des Strafrechts. Wenn Ärzte etwa im Internet nicht darüber informieren dürften, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, werde "das Recht auf freie Arztwahl praktisch ausgehebelt - das heißt, die Frauen sind total auf sich gestellt", sagte die frauenpolitische Sprecherin Marjana Schott.

"Nicht mehr zeitgemäß"

Als "nicht mehr zeitgemäß" kritisierten auch SPD und Grüne den Paragrafen. Gerade in dieser besonders schwierigen Situation müssten die betroffenen Frauen eine Möglichkeit haben, leicht einen Arzt ihres Vertrauens zu finden. Ärzte dürften in ihrer Aufklärungspflicht nicht eingeschränkt oder eingeschüchtert werden.

Die CDU vertrat in der Debatte den Standpunkt, es werde nicht in Frage gestellt, dass Frauen sich über einen Schwangerschaftsabbruch informieren können. Vor Gericht sei es um Werbung "mit Preisbeispielen" gegangen. Die Christdemokraten blieben auf dem Standpunkt, dass kein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden dürfe ohne ein Beratungsgespräch mit dem Ziel, die Schwangerschaft zu erhalten.

Weitere Informationen Das steht in Paragraf 219a Der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verbietet das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus einem finanziellen Vorteil heraus. Dort heißt es: "Wer öffentlich (...) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, (...) anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Ende der weiteren Informationen

Die Verteidigerin der Ärztin hatte vor Gericht erklärt, dass ihre Mandantin auf ihrer Internetseite lediglich informiert habe, aber keine "appellative Werbung" betrieben habe. Die Anwältin kündigte an, das Urteil mit einer Revision anfechten zu wollen: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Richterin den Unterschied von Information und Werbung nicht kennt", sagte die Verteidigerin nach dem Urteil.

Hänel sagte vor dem Prozess, sie habe medizinische Informationen ins Netz gestellt, um Menschen aufzuklären und zu informieren. "Ich mache das nicht, damit Frauen zu mir kommen. Die kommen sowieso. Ich brauche das nicht", hatte die 61-Jährige vor dem Prozess über ihre Motive gesagt.

Viele Unterstützer - viele Gegner

Hunderte Sympathisanten - vor allem Frauen - bejubelten die Ärztin am Freitag vor dem Amtsgerichtsgebäude in Gießen. Hänel hat derzeit offenbar viele Unterstützer, aber auch viele Gegner: seit langem wird ihr Name neben denen zahlreicher anderer Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, auf Internetseiten von Abtreibungsgegnern angeprangert. Auf einer Seite werden Schwangerschaftsabbrüche als "Steigerungsform" von Konzentrationslagern im Dritten Reich bezeichnet. Vor dem Eingang des Gerichts tauchten nur zwei oder drei Kritiker auf, die von Hänel-Unterstützern mit "Haut ab!"-Chören bedacht wurden.

Die Teilnehmer der Demonstration für die Abschaffung des Paragrafen 219a zogen am Freitag durch Frankfurt. Sie waren übnerwiegend weiblich. Bild © Karsten Hufer

In Frankfurt zogen am frühen Abend rund 100 überwiegend weibliche Demonstranten friedlich durch die Innenstadt in Richtung Palmengarten. Sie machten sich für die Abschaffung des umstrittenen Paragrafen 219a stark und riefen "Alerta, alerta, Antisexista" und "Mein Körper, meine Wahl". Nach Angaben der Polizei sollte die Veranstaltung um 20 Uhr beendet sein.