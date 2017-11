Die Ärztin Kristina Hänel hat unerlaubt Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemacht. So lautete am Freitag das Urteil des Amstgerichts Gießen. Die Diskussion um den umstrittenen Paragrafen 219a nimmt an Schärfe zu.

Das Amtsgericht Gießen verurteilte die 61 Jahre alte Medizinerin Kristina Hänel am Freitag zur Zahlung von 40 Tagessätzen à 150 Euro - insgesamt 6.000 Euro. Damit folgte die Vorsitzende Richterin der Forderung der Staatsanwaltschaft.

"Der Gesetzgeber möchte nicht, dass über den Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, als sei es eine normale Sache", begründete die Richterin das Urteil. Bei einem Schwangerschaftsabbruch handele es sich nicht um eine normale Leistung wie das Herausnehmen eines Blinddarms.

Weitere Informationen Das steht in Paragraf 219a Der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verbietet das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus einem finanziellen Vorteil heraus. Dort heißt es: "Wer öffentlich (...) seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, (...) anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft." Ende der weiteren Informationen

Die Verteidigerin der Ärztin hatte vor Gericht erklärt, dass ihre Mandantin auf ihrer Internetseite lediglich informiert habe, aber keine "appellative Werbung" betrieben habe. Die Anwältin kündigte an, das Urteil mit einer Revision anfechten zu wollen: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Richterin den Unterschied von Information und Werbung nicht kennt", sagte die Verteidigerin nach dem Urteil.

Der Medizinerin wurde vorgeworfen, dass sie auf ihrer Homepage nicht nur über Abbrüche informiert, sondern auch angegeben haben soll, diese gegen entsprechende Kosten durchzuführen. Werbung für Abbrüche ist laut Paragraf 219a des Strafgesetzbuches jedoch nicht erlaubt. Hänel sagte vor dem Prozess, sie habe medizinische Informationen ins Netz gestellt, um Menschen aufzuklären und zu informieren.

"Jetzt erst recht!" - Diskussion nimmt an Schärfe zu

Das Urteil wurde nicht nur in Hessen mit Spannung erwartet. Längst hat der Fall Hänel bundesweite Bedeutung erlangt. Er hat die jahrzehntelange Debatte zwischen Befürwortern von Selbstbestimmungsrechten der Frauen und Abtreibungsgegnern angeheizt. Hänels Auseinandersetzung mit der Justiz in Gießen steht stellvertretend für den Kampf für Informationsfreiheit und für die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung der Frau.

Dass die Ärztin nun schuldig gesprochen wurde, dürfte die Diskussion eher verschärfen. Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der linken-Fraktion im Bundestag twitterte Sekunden nach dem Urteil: "Jetzt erst recht. Der #219a muss weg!" und ihre Kollegin von den Grünen, Ulla Schauws, schrieb auf Twitter: "Bitter! So werden Selbstbestimmungsrechte der Frauen weiter beschnitten."

Cornelia Möhring @Conni_Moehring Richterin folgt der Staatsanwaltschaft und verurteilt Kristina #Haenel zu 40 Tagessätzen a150.— Volle Solidaritaet - jetzt erst recht. Der #219a muss weg! Spendenaufruf verteilen

Ulle Schauws @ulle_schauws Die Richterin findet die Gesetzgebung #219a sehr klar. Sie folgt der Staatsanwaltschaft und verurteilt #KristinaHänel zu einer Geldstrafe 40 Tagessätze a 150 €. Bitter! So werden auch Selbstbestimmungsrechte #Frauen weiter beschnitten

In einer von Hänel initiierten Online-Petition erklärten sich bereits vor Prozessbeginn rund 115.000 Unterzeichner solidarisch mit der Ärztin. Diese nennt den Paragrafen dort "überflüssig" und "veraltet". Am Freitagmorgen hatten sich etwa 400 Demonstranten vor dem Gericht versammelt und die Abschaffung des Paragrafen gefordert. "Es geht um das gemeinsame Einstehen von Errungenschaften der Frauenbewegung", sagte die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Ulla Schauws, auf der Demonstration.

Debatte im hessischen Landtag

Auch in anderen Parteien werden die Stimmen immer lauter, die eine Abschaffung des Paragrafen 219a fordern. Die SPD-Bundestagsfraktion kündigte durch ihre stellvertretende Vorsitzende Eva Högl an, "schnell die Initiative ergreifen" zu wollen. Der Prozess zeige, dass Rechtsunsicherheit bestehe, diese müsse beseitigt werden. Es könne nicht sein, dass ein Hinweis auf legales ärztliches Handeln dazu führe, dass gegen Ärzte ermittelt werde.

Auf Antrag der Linken-Fraktion findet in Hessen am Freitag eine Landtagsdebatte zu dem Thema statt. Die Linken-Fraktion hatte die Landesregierung auffordert, eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung des Paragrafen 219a einzuleiten. "Es ist widersinnig, Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Bedingungen straffrei zu stellen, aber die Information darüber zu kriminalisieren", sagte die frauenpolitische Sprecherin Marjana Schott.

Die CDU verteidigt das Werbeverbot dagegen im Prinzip. Es solle Geschäftsmodelle mit Abtreibungen verhindern. "Insofern halte ich es grundsätzlich für richtig", sagte der frauenpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg der taz .