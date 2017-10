Geduldsprobe für Pendler und Fernreisende: Auf wichtigen Bahnstrecken bei Gelnhausen und in Frankfurt kam der Verkehr am Mittwoch zum Stillstand. Am Abend gab die Bahn die Strecken wieder frei.

Die Polizei hatte die Bahnstrecke zwischen Fulda und Hanau am Mittwochabend bei Gelnhausen (Main-Kinzig) gesperrt, nachdem hier ein Mensch von einem ICE erfasst und tödlich verletzt worden war. Der Fernverkehr wurde über mehrere Stunden umgeleitet, zwischen Langenselbold und Wächtersbach wurden Ersatzbusse eingesetzt. Der genaue Hergang des tödlichen Zwischenfalls auf der ICE-Strecke waren unklar.

Am späten Abend war die Strecke dann wieder frei, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Ebenfalls am Mittwochabend wieder frei waren die Gleise bei Frankfurt West. Hier hatte ein Oberleitungsschaden seit Mittwochnachmittag zu Ausfällen und Verspätungen geführt. Betroffen waren die S6 und zahlreiche Regionalzüge zwischen Frankfurt und Gießen. Nach Angaben der Bahn hatte ein Vogel mit einem Flügeschlag einen Isolator überbrückt und einen Kurzschluss ausgelöst. Darauf riss die Oberleitung ab.