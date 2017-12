Für ein Kunstprojekt des Modeschöpfers Harald Glööckler hat ein Mann aus dem Odenwald zwei Panzer nach Deutschland importiert. Damit verstieß er gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Der Importeur zweier Panzer, die Designer Harald Glööckler zu "Kunst gegen den Krieg" gemacht hat, ist zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der 49-Jährige aus Lautertal (Odenwald) wurde am Montag vom Amtsgericht Bensheim (Bergstraße) für schuldig befunden, 2013 zwei Bergepanzer in Großbritannien gekauft und nach Deutschland gebracht zu haben.

Als klar geworden sei, dass die Militärfahrzeuge nicht "richtig demilitarisiert" gewesen waren, habe er dies "bereitwillig hingenommen", sagte Richter Gerhard Schäfer. Die Kettenfahrzeuge konnten zwar nicht schießen, für einen legalen Handel hätten aber unter anderem die Panzerwannen entfernt werden müssen, die die Kampffahrzeuge gegen Handfeuerwaffen und Artilleriesplitter schützen.

Die beiden Panzer vom Typ Combat Engineer Tractor FV 180 würden zwar nur als Baumaschinen eingesetzt, sagte Richter Schäfer. Trotzdem seien sie stabil und es handele sich trotz allem um Panzer. Sie seien auch so flott unterwegs, so "dass sie von der Polizei im Streifendienst nicht gestoppt werden können."

Demilitarisierung fiel beim Transport auf

Der Verteidiger betonte hingegen, Bergepanzer seien keine Kriegswaffen und seien nicht so gepanzert wie Kampfpanzer. "Wer verbindet mit dem Begriff "Kriegswaffen" Fahrzeuge, die nicht schießen und auch keine gefährlichen Stoffe absondern?", fragte Anwalt Peter Gillert. "Mein Mandant hatte keine Kenntnis davon, dass es sich um Kriegswaffen handelt." Die Bergepanzer hatten beim Kauf wie üblich keine Kanone, aber eine große Baggerschaufel für Räumarbeiten.

Für die Kunstaktion waren sie mit "Dummy-Kanonen" ausgestattet worden, also Kanonen-Attrappen. Der Angeklagte, ein Unternehmer für Landmaschinen, hatte die Panzer laut Gericht erst zu seinem Firmengelände in Lautertal im Odenwald gebracht.



Aufgeflogen sei das ganze später, als die beiden Fahrzeuge wegen des Kunstprojektes zunächst zum Flughafen Schönhagen in der Nähe von Berlin gebracht wurden. Beim Transport gab es technische Probleme, mussten Experten ran - und die fehlende Demilitarisierung flog auf.

Glööckler mit Gerichtsverfahren nichts zu tun

Designer Glööckler hat nach Überzeugung der Justiz mit dem Fall nichts zu tun. Der Künstler habe sich nicht im Besitz der Panzer befunden und auch gegen keine Bestimmungen verstoßen, sondern die Fahrzeuge nur umgestaltet. Versteigert oder ausgestellt, wie von Glööckler geplant, wurden die Panzer bislang nicht.

Der Angeklagte (l.; im Bensheimer Gerichtssaal), Designer Harald Glööckler Bild © picture-alliance/dpa

Mit dem Fall sei auch das Bundeskriminalamt beschäftigt gewesen, schilderte Richter Schäfer. Dann das Landeskriminalamt Hessen, schließlich die Polizei in Heppenheim im Odenwald. Die Ermittlungen seien langsam vonstatten gegangen. "So richtig durchschlagende Strafverfolgung bestand nicht", sagte Richter Schäfer.

Die Anklage hatte ein Jahr und neun Monate gefordert, einschließlich einer Zahlung von 2.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Bergepanzer seien keine Kriegswaffen, sie seien nicht so gepanzert wie Kampfpanzer. Anklage und Verteidigung wollen noch prüfen, ob sie das Urteil akzeptieren.

Sendung: hr-iNFO, 11.12.2017, 14.00 Uhr