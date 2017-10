Die Spuren sind gesichert - jetzt beginnt die Auswertung. Die Polizei sucht weiter nach dem Täter, der am Donnerstag den Goetheturm angezündet hat. Derweil laufen schon die ersten Maßnahmen für den Wiederaufbau an.

Nach dem Brand des Frankfurter Goetheturms hofft die Polizei weiter auf Aussagen von Zeugen. Die Brandermittler hätten ihre Arbeiten vor Ort soweit abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Frankfurt. "Ermittlungstechnisch ist das aber äußerst schwierig."

Es gebe bislang keine direkten Zeugen des verheerenden Feuers, das den 43 Meter hohen Holzturm im Stadtwald in der Nacht auf Donnerstag komplett zerstört hatte. Es sei aber nicht auszuschließen, dass sich verspätet noch Menschen meldeten, die etwas beobachtet hätten, etwa ein wegfahrendes Auto.

Brandbeschleuniger noch nicht gefunden

Bislang geht die Polizei davon aus, dass das Feuer an dem Turm gelegt wurde. Es sei aber noch unklar, ob ein Brandbeschleuniger im Einsatz war oder nicht. Dazu lässt sich nach Polizeiangaben voraussichtlich frühestens am Montag etwas sagen. Sofern es keinerlei Beziehung zwischen einem möglichen Täter und dem Objekt gebe, sei die Suche schwierig, sagte der Polizeisprecher.

Fraglich sei weiterhin auch, ob es eine Verbindung zwischen dem Feuer in dem über 80 Jahre alten Aussichtsturm im Stadtteil Sachsenhausen und früheren Bränden von Holzpavillons in zwei Frankfurter Parks sowie einem Aussichtsturm in Kelkheim im Taunus gebe. In allen drei Fällen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Wegen dieser vorangegangenen Brände hatte die Stadt Frankfurt den Goetheturm zeitweilig von einem Sicherheitsdienst bewachen lassen - allerdings wie berichtet nicht in der Brandnacht.

Große Spendenbereitschaft

Derweil laufen auch erste Maßnahmen für einen raschen Wiederaufbau des Turmes, zu dem viele Frankfurter eine enge emotionale Bindung verspüren. Zahlreiche Menschen haben wie berichtet bereits auf eins der beiden von der Stadt eingerichteten Spendenkonten einen Beitrag zum Wiederaufbau überwiesen. Ein Verein zum Wiederaufbau des Goetheturms befindet sich in Gründung.

Weitere Informationen Spendenkonten für den Wiederaufbau Die Stadt Frankfurt hat kurzfristig zwei Spendenkonten für den Wiederaufbau eingerichtet:



Nassauische Sparkasse, Kontoinhaber: Stadt Frankfurt,

IBAN: DE 46 5105 0015 0140 3028 60, Stichwort: Goetheturm



Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE55 5005 0201 0200 6525 75, Stichwort: Wiederaufbau Goetheturm Ende der weiteren Informationen

Frankfurter Unternehmen wie Fraport, RMV, Binding, Eintracht Frankfurt, die Betriebsgesellschaft der Commerzbank-Arena und auch die Frankfurter Handwerkskammer haben nach Angaben der Stadt ihre Unterstützung angekündigt.

Auf der Frankfurter Buchmesse läuft ebenfalls eine Sammelaktion. An den Ständen der Frankfurter Verlage Weissbooks (Halle 4.1/G40) und Henrich Editionen (Halle 4.1/G54) stehen Spendenbüchsen bereit. "Es sind bereits erste Spenden in der Dose", sagte eine Weissbooks-Mitarbeiterin am Samstagvormittag. Das gesammelte Geld geht auf die Spendenkonten, die die Stadt Frankfurt eingerichtet hat.

Erstes Treffen beim Hochbauamt geplant

Wie genau der neue Turm dann aussehen soll, ist noch unklar - auch, ob er wieder aus Holz gebaut wird, oder ob er im Gegensatz zum Original sogar einen Aufzug erhält und barrierefrei wird. Die Frankfurter Neue Presse berichtet unter Berufung auf die Stadt, dass sich Experten am Montag zu einem ersten Treffen im Hochbauamt zusammenfinden wollen. Darunter ist demnach auch Architekt Albrecht von Hegel, der die jüngste Sanierung des Goetheturms vor drei Jahren geleitet hatte.

Sendung: hr3, 14. Oktober 2017, 14 Uhr