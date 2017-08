zum Artikel Nach Zwischenfall in Homberg : Vermeintlich Verschleppte in Berlin aufgetaucht

Homberg (Efze): Eine junge Frau wird von drei Männern in einen Transporter gezerrt - so passiert am Montag in Homberg (Efze). Die Polizei vermutete eine Entführung, doch jetzt ist die 24-Jährige am Flughafen in Berlin wieder aufgetaucht. [mehr]