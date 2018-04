180 Rettungskräfte waren am Samstagabend in Heoppenheim im Einsatz - auf der Intensivstation rauchte es aus der Lüftungsanlage.

Kreiskrankenhaus in Heppenheim

Eine verrauchte Intensivstation hat in einem Krankenhaus in Heppenheim einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Die Patienten mussten in andere Abteilungen verlegt werden.

Nach Polizeiangaben waren gegen 21 Uhr am Samstagabend Rauch und intensiver Geruch aus einer Lüftungsanlage in die Intensivstation im Kreiskrankenhaus Bergstraße gedrungen. Wegen der unklaren Lage waren rund 180 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort in Heppenheim (Bergstraße).

Mehrere Patienten wurden vorsorglich auf andere Stationen verlegt. Als Ursache für den Rauch und den Geruch machte die Feuerwehr einen heißgelaufenen Keilriemen der Lüftungsanlage aus. Nach intensiver Belüftung konnten die Patienten wieder in ihre Zimmer gebracht werden.