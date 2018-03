Sie wollten Müll sammeln und fanden Knochen: Grundschüler im osthessischen Flieden haben in einem frisch aufgeschütteten Lärmschutzwall einen gruseligen Fund gemacht. Die Polizei konnte das Knochen-Rätsel schnell lösen.

Diese Grundschüler haben ihre eigene Ostergeschichte über Tod und Auferstehung erlebt: Bei ihrer traditionellen Putzaktion vor Ostern fanden Grundschüler am Mittwoch in Flieden (Fulda) menschliche Knochen statt Müll. An einem Neubaugebiet war ein Lärmwall aufgeschüttet worden, ein Junge fand dort Reste von Knochen und einem Schädel.

Die Gebeine haben aber nichts mit einem Verbrechen zu tun, wie die Polizei feststellte: Stattdessen war Erde vom Zentralfriedhof in Fulda eingekauft worden. Die Friedhofserde wird normalerweise nach Knochenresten untersucht. Es könne aber sein, dass bei verklumpter Erde nicht alles gefunden wird, erklärte die Stadt Fulda. Regnet es dann, wird der Lehm wieder abgewaschen.

Knochen werden erneut bestattet

Die Stadt informierte das Unternehmen, das den Erdaushub in Fulda abgeholt hatte, dass möglicherweise weitere Knochen in der Erde sein könnten. Auch das Gebiet in Flieden sei nach weiteren Knochen durchsucht worden.

Die sichergestellten Knochen will die Stadt Fulda nun "in pietätvoller Weise an einer besonderen Stelle" am Zentralfriedhof bestatten. Der Aushub von ehemaligen Grabflächen ist üblich, es handele sich nicht um eine Störung der Totenruhe, betonte die Stadt. Je nach Friedhof bleiben Gräber unterschiedlich lange bestehen - zwischen 20 und 35 Jahren. Danach greife auch der Tatbestand der Totenruhe nicht mehr.

