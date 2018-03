Vier Männer planten einen Versicherungsbetrug und setzten eine Shisha-Bar in Gießen in Brand - elf Menschen wurden dabei verletzt. Nun wurden die Täter verurteilt, einer allerdings nur zur Bewährung.

Sie wollten eine Versicherungssumme abkassieren und jagten im August 2017 eine Shisha-Bar in Gießen in die Luft: Das Gießener Landgericht hat am Donnerstag vier Männer für ihre Tat verurteilt, in drei Fällen zu mehrjährigen Haftstrafen. Bei dem gelegten Brand in der Gießener Innenstadt war es zu einer Explosion gekommen, elf Menschen erlitten Verletzungen, darunter auch einer der Täter.

Der 22 Jahre alte Besitzer der Shisha-Bar hatte die drei anderen Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren mit der Brandstiftung beauftragt. Die vier Angeklagten gestanden vor Gericht, für die Explosion verantwortlich zu sein. Drei der vier wurden wegen besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung verurteilt, der etwas jüngere, der unters Jugendstrafrecht fällt, wegen Beihilfe zur besonders schweren Brandstiftung.

Sicherungsverwahrung nicht verhängt

Der Besitzer der Bar muss für sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Er hatte die Tat zwar initiiert, war aber nicht vor Ort. Ein 23-Jähriger, der erheblich vorbestraft war, muss für acht Jahre und sechs Monate in Haft. Bei ihm stand sogar eine anschließende Sicherungsverwahrung im Raum, sie wurde aber nicht verhängt.

Ein weiterer 23-Jähriger, der bei der Explosion schwer verletzt wurde, muss für vier Jahre ins Gefängnis. Ihm wurde zugute gehalten, dass er nach der Tat ein umfangreiches Geständnis abgelegt hatte. Der jüngste, der inzwischen 20 Jahre alt ist, erhielt nach Jugendstrafrecht eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten.

Versuchter Versicherungsbetrug

Motiv soll ein versuchter Versicherungsbetrug des Inhabers der Bar gewesen sein, der seine drei Kumpel gegen Geld mit der Ausführung der Tat beauftragt hatte. Das Lokal und ein angrenzendes Wohnhaus wurden schwer beschädigt. Einige der Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und Schnittwunden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

