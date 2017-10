Die Eltern der ermordeten Johanna haben den unbekannten Täter über Jahre um Antworten angefleht: "Nur Sie können uns sagen, wann und warum Johanna sterben musste." Für den Vater kommt die Aussage des gefassten Verdächtigen zu spät.

Als Johanna drei Jahre tot war, schrieben ihre Eltern einen Brief mit Fragen an den unbekannten Täter und veröffentlichten ihn online : "Warum Johanna? Warum mußte sie sterben? Warum haben Sie Johanna getötet?"

15 Jahre nach dem Brief der Eltern könnte es endlich Antworten geben. Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Er soll vor dem Haftrichter am Mittwoch überwiegend eingeräumt haben, die acht Jahre alte Johanna Bohnacker 1999 auf einem Radweg bei Ranstadt-Bobenhausen (Wetterau) in seinen VW Jetta gezwungen, sexuell missbraucht und getötet zu haben.

"Es darf nicht sein, dass der zu Hause sitzt"

In den Tagen und Wochen nach dem Verschwinden Johannas hatte ihre Mutter Gabriele Bohnacker vielen Journalisten Interviews gegeben. Später sprach sie nicht mehr öffentlich darüber. Nein, sie wolle weiter nicht darüber reden, sagte sie am Mittwochabend nach der Meldung von der Festnahme zu hr-Gerichtsreporterin Heike Borufka, die seit Jahren Kontakt zur Familie hat.

Gabriele Bohnacker saß aber dabei, wenn ihr Mann weiter darüber sprach, wie es ist, wenn die Tochter verschwindet, sieben Monate später ihre Leiche gefunden wird - und sonst kaum eine Frage zu beantworten ist. "Es darf nicht sein, dass der zu Hause sitzt und mit seinen Kindern Weihnachten feiert oder seiner Arbeit nachgeht, in Urlaub fährt, mich jeden Tag grüßt", sagte er 2012 in einem langen Gespräch mit Heike Borufka über den Täter.

Kannte Johanna ihren Mörder?

Haben die Bohnackers den Mörder gekannt, hat ihre Tochter den Mann gekannt, der sie tötete? Das ist eine der Fragen, auf die es nun eine Antwort geben könnte. 41 Jahre alt ist der Verdächtige, Anfang 20 war er zum Zeitpunkt der Tat. Johanna war damals zuletzt auf einem Sportplatz in ihrem Heimatort Bobenhausen gesehen worden. Der Verdächtige wurde 40 Kilometer entfernt in Friedrichsdorf (Hochtaunus) festgenommen. Die Leiche Johannas hatte ein Spaziergänger 100 Kilometer von Bobenhausen in einem Wald gefunden.

Zwölf Jahre nach der Tat sagte Vater Richard Bohnacker: "So lange der Mörder unserer Tochter frei rumläuft, kann keine Ruhe sein." Im Brief an den unbekannten Täter hatten er und seine Frau geschrieben: "Die Schuld, die Sie tragen, muss Sie doch krank machen, Sie können doch sonst mit niemand reden, die Last muss Sie doch erdrücken, es würde uns allen helfen."

Vater starb im vergangenen Jahr

Noch wissen nur die Ermittler, ob sich der Verdächtige nach den vielen Jahren des Schweigens von einer Last befreit fühlt. Sicher ist, dass seine Antworten zu spät für einen kommen, der sich all die Jahre nach der Tat nach ihnen gesehnt hat. Richard Bohnacker, der Vater der ermorderten Johanna, starb mit Mitte 60 im vergangenen Jahr. 17 Jahre nach seiner Tochter, die nur acht werden durfte.