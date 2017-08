SEK-Beamte sicherten den Gerichtstermin von Haykel S. in Frankfurt

SEK-Beamte sicherten den Gerichtstermin von Haykel S. in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Haykel S. muss in Abschiebehaft

Der terrorverdächtige Tunesier Haykel S. muss in Abschiebehaft. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Freitag auf Antrag der Ausländerbehörde angeordnet.

Die Anwältin des Mannes und die Generalstaatsanwaltschaft berichteten am Freitagmittag, dass das Amtsgericht Frankfurt einen Abschiebehaftbefehl gegen Haykel S. erlassen hat. Bis zum 23. Oktober wurde demnach Abschiebehaft für den 36-Jährigen angeordnet. Diese Zeit benötigen die Behörden dem Vernehmen nach, um die Abschiebung vorzubereiten. Haykel S. soll alleine im Flugzeug nach Tunesien gebracht werden, weil er als gefährlich gilt. Die Ausländerbehörde hatte den Haftbefehl beantragt.

Die Anordnung war notwendig geworden, weil der Bundesgerichtshof den Haftbefehl wegen Terrorverdachts gegen den 36-Jährigen am Donnerstag aufgehoben hatte. Die Sicherheitsbehörden werfen dem Tunesier vor, für die Terrormiliz IS in Deutschland einen Anschlag vorbereitet zu haben. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts ist Beschwerde beim Landgericht möglich.

Von Untersuchungs- in Abschiebehaft

Nun wechselt Haykel S. von der Untersuchungshaft in die Abschiebehaft. Allerdings hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt zuvor die Abschiebung untersagt, weil dem 36-Jährigen in Tunesien die Todesstrafe drohe. Der Mann steht auch in seiner Heimat unter Terrorverdacht.

Der 36-Jährige war Anfang Februar bei einer Anti-Terror-Razzia festgenommen worden. Er soll ein Netzwerk für den IS aufgebaut und einen Terroranschlag geplant haben.

Sendung: hr-iNFO, 18.08.2017, 14.20 Uhr