Die Feuerwehr in Alsfeld zerkleinert am Sonntagmorgen einen umgestürzten Baum. Bild © Philipp Weitzel

Sturmböen haben am Sonntag in Nordhessen zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Auch in Mittel- und Osthessen war die Feuerwehr im Einsatz. Am Frankfurter Flughafen konnte ein Flieger wegen des Windes nicht landen.

Feuerwehr und Rettungskräfte in Hessen sind seit Sonntagmorgen wegen Sturmschäden im Einsatz. In Dietzhölztal (Lahn-Dill) fuhr eine Frau mit ihrem Auto gegen einen umgestürzten Baum, sie wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Flieger muss nach Stuttgart ausweichen

In Alsfeld (Vogelsberg) mussten Feuerwehrleute mit Kettensägen anrücken, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Die Bundesstraße 236 bei Bromskirchen (Waldeck-Frankenberg), die L3046 zwischen Herborn und Greifenstein (Lahn-Dill) sowie die L3288 zwischen Angelburg und Bad Endbach (Marburg-Biedenkopf) wurden wegen umgestürzter Bäume gesperrt. In Fuldabrück (Kassel) deckte eine Böe das Dach einer Lagerhalle ab. Weitere Schäden wurden zunächst nicht bekannt. Wieviele Bäume insgesamt entwurzelt wurden, ist noch unklar.

Am Frankfurter Flughafen konnte wegen einer Windwarnung am Morgen ein Flieger nicht landen. Der A380 der Lufthansa musste durchstarten und außerplanmäßig in Stuttgart landen, wie ein Sprecher der Fluglinie hessenschau.de sagte. Nachdem die aus Houston (USA) kommende Maschine einige Zeit gekreist war, entschied sich der Kapitän zur Sicherheitslandung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, auch weil der Treibstoff knapp wurde.

Böen noch bis zum Nachmittag

Für die Kreise Waldeck-Frankenberg und Fulda galten am Vormittag noch Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor orkanartigen Böen. In den anderen hessischen Städten und Kreisen muss noch bis zum Nachmittag mit Sturm-, im Rhein-Main-Gebiet mit Windböen gerechnet werden. Die Läufer beim Frankfurt Marathon starteten trotzdem.

Wochenanfang weitgehend trocken

Nach dem stürmischen Sonntag bringt der Montag eine Mischung aus Sonne und Wolken, mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 12 Grad, im höheren Bergland sogar bis unter den Gefrierpunkt. Auch im Süden muss in der Nacht mit Frost in Bodennähe gerechnet werden.

Sendung: hr-iNFO Nachrichten 8 Uhr