Auf einem Mittelaltermarkt in Korbach gab es am Sonntag einen schweren Unfall. Ein Mann fuhr mit seinem Auto ungebremst in einen Toilettenwagen und starb. Der anfängliche Verdacht auf eine Herzerkrankung des Fahrers als Ursache für die Kollision bestätigte sich am Montag.

Der Fahrer erlitt vor der Kollision einen Herzinfarkt. Bild © http://112-magazin.de

"Ein Arzt hat festgestellt, dass der Mann unmittelbar vor dem Unfall vermutlich einen akuten Herzinfarkt erlitten hatte und sein Wagen dadurch unkontrolliert gegen den Toilettenwagen geprallt war", erklärte ein Polizeisprecher. Anzeichen für ein Fremdverschulden hätten sich nicht ergeben. "Der Mann war aufgrund seiner Vorerkrankung eines natürlichen Todes gestorben", erklärte der Sprecher.

In dem Toilettenwagen befand sich während des Unfalls ein 60 Jahre alter Mann. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Feuerwehr nicht. Eine 23 Jahre alte Frau, die den Wagen reinigte, kam ebenfalls verletzt in eine Klinik, konnte diese aber am Montag wieder verlassen. Zuerst hatte die Waldeckische Landeszeitung über den Unfall berichtet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 55.000 Euro. Zu dem Markt kamen am Sonntag laut Feuerwehr rund 25.000 Menschen.

