10 Tage Party, Konzerte und Hundertausende Besucher: Seit Dienstag ist es amtlich, der Hessentag 2020 wird in Bad Vilbel stattfinden.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) überreichte Bad Vilbels Bürgermeister Thomas Stöhr (CDU) am Dienstag im Wiesbadener Landtag den Bewilligungsbescheid, nachdem das Landeskabinett am Vortag einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte.

In Bad Vilbel sollen Kurpark und Burgpark, der Kurhaus-Vorplatz und die "neue Mitte" neben dem Festplatz die zentralen Veranstaltungsorte des Landesfests 2020 werden. Die Stadt plant für die zehntägige Veranstaltung ein "blaugrünes Band" quer durch die Stadt, das sich auf die zahlreichen Grünflächen und Gewässer dort bezieht. Bad Vilbel betont in der Bewerbung zum Hessentag , dass der Dreiklang aus Wasser, Natur und Kultur der Stadt eine besondere Prägung gebe.

Bouffier hob am Dienstag hervor, dass die Zahl der Hesssentagsbewerbungen hessischer Städte in jüngster Zeit wieder deutlich zugenommen hat. Unter anderen haben auch Haiger, Fulda und für später auch Neu-Isenburg Interesse bekundet.

Der Ministerpräsident wertete dies als Zeichen dafür, dass der Hessentag Chancen für die jeweilige Kommune bietet. "Er dauert zehn Tage und wirkt zehn Jahre", sagte er. Weiter verwies er auf das jedesmal große Engagement Ehrenamtlicher sowie die Möglichkeit, Vorhaben der Stadt mit Hilfe von Landesmitteln für den Hessentag beschleunigt umzusetzen.

Das Land stellt der rund 33.000 Einwohner zählenden Stadt an Frankfurts nördlichem Stadtrand 8,5 Millionen Euro zur Verfügung, um den Hessentag 2020 auf die Beine zu stellen, davon können bis zu zwei Millionen für ein möglicherweise entstehendes Defizit verwendet werden.

Erfreulich nannte Bouffier, dass die Bad Vilbeler Stadtverordnetenversammlung die Bewerbung um den Hessentag einstimmig beschlossen hat. Bürgermeister Stöhr, der mit einer großen Delegation nach Wiesbaden kam, wies darauf hin, dass bei einem Bürgerforum 80 Prozent der Anwesenden für das Vorhaben stimmten.

Der Hessentag

Der 1961 vom damaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn ins Leben gerufene Hessentag findet jährlich statt und gilt als größtes Landesfest in Deutschland mit regelmäßig etwa einer Million Besuchern. In diesem Jahr war er in Rüsselsheim, nächstes Jahr ist das nordhessische Korbach Gastgeber und 2019 Bad Hersfeld. Für einen Termin nach 2020 hat Haiger im Lahn-Dill-Kreis eine Bewerbung abgegeben.

