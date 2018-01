In diesem Dietzenbacher Reihenhaus kam es zur tödlichen Explosion.

In diesem Dietzenbacher Reihenhaus kam es zur tödlichen Explosion. Bild © Einsatzreport Südhessen

Explosion in Dietzenbach

Bei der Explosion einer Sauerstoff-Flasche ist ein Hobby-Taucher in einem Dietzenbacher Reihenhaus ums Leben gekommen. Sein neunjähriger Sohn entdeckte den 37-Jährigen im Keller.

Ein lauter Knall erschütterte am Donnerstagabend eine Wohnsiedlung in Dietzenbach (Offenbach). Beim Versuch, eine Sauerstoff-Flasche zu befüllen, explodierte diese in einem Reihenhaus. Ein 37 Jahre alter Mann kam ums Leben.

Sohn alarmiert Rettungskräfte

Der Hobby-Taucher hatte offenbar versucht, die Flasche mit einem selbst gebauten Kompressor aufzufüllen, wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage von hessenschau.de mitteilte. "Dabei kam es zu dem verhängnisvollen Unglück", sagte ein Sprecher. Tauchflaschen, die mit einem sauerstoffhaltigen Atemgasgemisch befüllt sind, werden mit einem Druck von bis zu 300 bar gefüllt.

Der neunjährige Sohn des Mannes entdeckte seinen Vater im Keller. Er alarmierte die Rettungskräfte, die den 37-Jährigen in ein Offenbacher Krankenhaus transportierten. Dort starb er wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Sendung: hr-iNFO, 12.01.2018, 11 Uhr