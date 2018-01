Die Hochwasserlage am Rhein ist weiter angespannt. Nahe Wiesbaden maß der Pegel am Sonntagabend 6,38 Meter - und der Höchststand wird über Nacht erwartet.

Das Hochwasser lässt die Pegelstände des Rheins weiter klettern. Nahe Wiesbaden maß der Pegel am Sonntagabend 6,38 Meter. Der Schiffsverkehr wurde bereits am Sonntagmorgen eingestellt, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei hessenschau.de sagte. Seinen Höchststand soll der Rhein in der Nacht zum Montag erreichen. Der Sprecher sagte, der Pegel werde noch sieben bis zehn Zentimeter steigen und dann wieder abwärts gehen.

Bei Oestrich lag der Rheinpegel am Sonntagabend um 20 Uhr bei 4,96 Meter. Das meldete das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz. Am Samstag waren es im dem Stadtteil von Oestrich-Winkel noch rund 4,50 Meter gewesen. Ein Pegel von mehr als 4,90 ist zwar noch unter dem Rekordwert von 5,96 Meter aus dem Jahr 1988, doch bereits bei einem Wasserstand von 4,60 Meter wird die ufernahe B42 erreicht. Seit Samstagnachmittag ist deshalb die Straße gesperrt.

Am Pegel in Oestrich wird laut Hochwassermeldezentrum ein Höchststand von rund 5 Metern in der Nacht zum Montag erwartet.

Pumpen schaffen 18.000 Liter Wasser pro Minute

In Eltville wurden Parkplätze und ein Campingplatz im Stadtteil Hattenheim geräumt. In Walluf steht ein Sportplatz unter Wasser. In Oestrich-Winkel wurden vorsorglich einige Autos abgeschleppt, die auf ufernahen Parkplätzen standen. Der Fährbetrieb wurde in Oestrich-Winkel eingestellt. Anwohner stapelten zum Schutz ihrer Grundstücke Sandsäcke.

In Wiesbaden Mainz-Kostheim versuchte die Feuerwehr am Sonntag, einen Wassereinbruch in eine Garage am Mainufer zu verhindern. Die Einsatzkräfte in der Landeshauptstadt hatten bereits am Samstag begonnen, sich mit Schutzwänden und Pumpen auf das Hochwasser vorzubereiten.

An der Mündung des Lindenbachs in Schierstein wurden am Sonntag zwei Pumpen in Betrieb genommen. Sie pumpen 18.000 Liter Wasser in der Minute. Damit sollen ein Rückstau des Baches und eine Überflutung jenseits der Hochwasserschutzwände verhindert werden.

Entspannung an Werra und Lahn

Auch die Pegelstände im Oberlauf der Fulda sind laut hessischem Hochwasserportal weiter angestiegen. Im Mittellauf, etwa in Bad Hersfeld, sowie im Unterlauf sanken die Wasserstände leicht. Am Main sollten die Pegelstände am Sonntag unverändert bleiben oder leicht steigen, bevor sie voraussichtlich ab Montag wieder zurückgehen.

Entspannung zeichnete sich auch an der Werra ab. Der erwartete Scheitelpunkt am Pegel in Heimboldshausen (Hersfeld-Rotenburg) sei mit 3,67 Metern am Sonntagvormittag schon beinahe erreicht worden, teilte die Hochwasserwarnzentrale in Kassel mit. Im Oberlauf der Werra seien die Pegelstände weiter am Fallen.

Auch an der Lahn soll der Wasserstand in wenigen Tagen wieder auf Normalniveau zurückgehen. So war in Marburg am 3. Januar ein Wasserstand von 4,82 Meter erreicht worden, am Sonntag lag der Pegelstand bei etwa 3,44 Meter. Ein erneuter Anstieg ist laut Regierungspräsidium Gießen nicht abzusehen.