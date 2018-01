Die Hochwasserlage in Hessen entspannt sich - an den Oberläufen der Flüsse. An manchen Orten an Rhein und Lahn werden die höchsten Pegelstände aber erst am Wochenende erwartet. Ein Überblick.

Die Prognose des Leiters des Dezernats Hochwasserschutz beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ist zwiegespalten: "Die Lage entspannt sich etwas an den Oberläufen, doch bleibt an den Unterläufen der Flüsse angespannt", sagte Gerhard Brahmer am Freitagvormittag.

Betroffen sind vor allem der Rhein, die Lahn und die Fulda, wie auch aus der stündlich aktualisierten Karte des Hochwasserportals Hessens ersichtlich ist. Konkret heißt das nach Auskunft des Hochwasserexperten für



Lahn: Hier gilt von Marburg bis Leun (Lahn-Dill) voraussichtlich den ganzen Freitag über noch die Meldestufe II. Das bedeutet, dass einzelne Höfe, Auen und kleinere Straßen überflutet sind. Für Samstag erwartet Brahmer die Rückstufung auf Meldestufe I (Gewässer schwappen leicht über). Unter die Meldestufe fallen dürfte die Lahn in Marburg am Samstag, in Gießen am Sonntagabend, in Leun erst am Montag. In Marburg war am Mittwoch kurzzeitig Meldestufe III (größere Überschwemmungen, auch überregionale Straßen betroffen) erreicht worden.

Fulda: Bei Bad Hersfeld war am Freitagvormittag noch die Meldestufe II überschritten. Sie sollte im Lauf des Tages darunter fallen, die Meldestufe I dürfte dann bis Sonntag unterschritten sein.

Kinzig: Am Freitag war bei Gelnhausen und Hanau noch die Meldestufe I überschritten. Der Pegel sollte hier bis zum Wochenende zurückgehen.

Main: Die Kinzig mündet in den Main, und tatsächlich erwartet das HLNUG einen weiter steigenden Pegel des Flusses. Er bleibe jedoch durchgängig unterhalb der Meldestufen.

Neckar: An der Messstation Rockenau (Baden-Württemberg) gleich oberhalb dem hessischen Städtchen Hirschhorn (Bergstraße) schnellte der Pegel am Freitag über die Meldestufe III hinaus. Experte Brahmer rechnet aber mit einem schnellen Abfluss des Hochwassers in Richtung Rhein: "Der Neckar schwillt schnell an und fällt schnell wieder ab."

Rhein: Unter anderem der Zufluss vom Neckar trägt dazu bei, dass beim Pegel Mainz auf der hessischen Seite die Meldestufe II wohl bis Samstag überschritten wird. Halt macht das Hochwasser dort wohl erst kurz vor Meldestufe III. Den Scheitel erwartet der HLNUG-Experte Brahmer dort am Sonntagmittag. Ähnlich ist die Vorhersage für Worms, wo das Wasser einige Stunden eher als in Mainz durchfließt.

Am Rhein könnte es in der kommenden Woche neues Hochwasser geben, sagte Brahmer. Derzeit baue sich infolge der Schneeschmelze in den Alpen im schweizerischen Basel eine Welle auf, die - verstärkt mit dem Schmelzwasser aus dem Schwarzwald - dann auch Hessen erreichen dürfte.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) warnte am Freitag vor Gefahren bei Hochwasser. Wer zu Fuß unterwegs sei, setze sich unter Umständen Druck- und Sogverhältnissen aus, die er womöglich zu spät erkenne. Es herrsche Lebensgefahr. Daher empfiehlt die DLRG, bei Hochwassser grundsätzlich das Haus nicht zu verlassen.