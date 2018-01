In Eltville bewegt man sich an bestimmten Stellen am besten mit dem Boot – oder bleibt vorsichtig auf festem Untergrund.

In Eltville bewegt man sich an bestimmten Stellen am besten mit dem Boot – oder bleibt vorsichtig auf festem Untergrund. Bild © picture-alliance/dpa

Die Hochwasserlage an Rhein und Main in Hessen hat sich in der Nacht leicht entspannt. Bei Oestrich im Rheingau erreichte der Pegelstand zwar einen Höchstwert von knapp fünf Metern, doch nun sinkt er wieder.

Bei Oestrich im Rheingau lag der Rhein-Pegel am Montag um 8 Uhr bei 4,94 Metern. Damit sank der Pegelstand leicht. In der Nacht hatte er noch bei 4,96 Metern gelegen, wie das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz meldete. Auch zwischen Mainz und Wiesbaden ist der Pegelstand leicht gesunken und stand nach Angaben des Landesamts für Umwelt in Rheinland-Pfalz um 0.06 Uhr bei 6,37 Metern.

Auch andernorts in Hessen zeichnet sich eine Entschärfung der Lage ab. An der Lahn soll der Wasserstand in wenigen Tagen wieder auf Normalniveau zurückgehen. Ein erneuter Anstieg ist laut Regierungspräsidium Gießen nicht abzusehen. Nach steigenden Pegelständen am Sonntag werde auch an Main, Fulda und Werra von Montag an mit wieder sinkenden Pegelständen gerechnet.

Weiter gesperrte Straßen

Verkehrsbehinderungen gibt es aufgrund des Hochwassers nach wie vor. So ist die ufernahe B42 zwischen Geisenheim und Oestrich seit Samstag in beiden Richtungen wegen Hochwassers gesperrt. Auch auf der B42 zwischen Rüdesheim und Lorch werden Autofahrer umgeleitet. In Oestrich-Winkel sind außerdem die Rheinallee und der Rheinweg gesperrt.

Der Schiffsverkehr wurde vielerorts am Rhein eingestellt. Auch die Mainfähre Seligenstadt-Karlstein ist wegen Hochwassers außer Betrieb, ebenso wie die Fähre Rumpenheim-Bischofsheim im Main-Kinzig-Kreis.

Pumpen schaffen 18.000 Liter Wasser pro Minute

Anwohner im Rheingau stapelten zum Schutz vor dem Hochwasser auf ihren Grundstücken Sandsäcke. In Eltville wurden am Wochenende Parkplätze und ein Campingplatz im Stadtteil Hattenheim geräumt. In Walluf steht ein Sportplatz unter Wasser.

Im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim versuchte die Feuerwehr am Sonntag, einen Wassereinbruch in eine Garage am Mainufer zu verhindern. Die Einsatzkräfte in der Landeshauptstadt hatten bereits am Samstag begonnen, sich mit Schutzwänden und Pumpen auf das Hochwasser vorzubereiten. Nahe Wiesbaden maß der Rhein-Pegel am Sonntagabend noch 6,38 Meter.

An der Mündung des Lindenbachs in Schierstein wurden am Sonntag zwei Pumpen in Betrieb genommen. Sie pumpen 18.000 Liter Wasser in der Minute. Damit sollen ein Rückstau des Baches und eine Überflutung jenseits der Hochwasserschutzwände verhindert werden.

Höchstmarken in Köln und Düsseldorf erwartet

Während in Hessen mit einer Entspannung der Lage gerechnet wird, werden entlang des Rheins in Köln und Düsseldorf Höchstmarken erwartet. In Köln lag die Marke um 5 Uhr morgens bei 8,71 Metern, wie das Hochwassermeldezentrum Rhein angab. Im Laufe des Tages werden knapp 9 Meter erwartet, in Düsseldorf kletterte das Wasser den Angaben zufolge auf 8,18 Meter und soll noch weiter auf 8,30 Meter steigen.

Sendung: hr-iNFO, 8.1.2017, 6.00 Uhr