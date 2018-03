Weil wohl Kaminasche nicht ordentlich entsorgt wurde, hat in der Nacht zu Dienstag ein Wohnhaus in Hünstetten gebrannt. Zuvor hatte ein Haus mit einer Kfz-Werkstatt in Meinhard erheblichen Schaden genommen.

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Hünstetten (Rheingau-Taunus) ist in der Nacht zu Dienstag ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, wie die Polizei in Bad Schwalbach mitteilte. Das Feuer brach gegen 3 Uhr aus. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch Kaminasche ausgelöst, die offenbar fahrlässig außen am Haus entsorgt worden war.

Die vierköpfige Familie blieb unverletzt, darf aber ihr Haus nicht betreten. Sie kam bei Nachbarn unter. Die Feuerwehr war am Morgen noch für Nachlöscharbeiten am Brandort.

Kfz-Werkstatt, Lager und Wohnung ausgebrannt

In Meinhard brannte eine Kfz-Werkstatt. Bild © Hessennews TV

Auch im nordhessischen Meinhard-Jestädt (Werra-Meißner) hat es gebrannt. Dort brach im Dachstuhlbereich eines Gebäudes am frühen Montagabend ein Feuer aus, wie in der Nacht zu Dienstag gemeldet wurde. Die Feuerwehr musste lange löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro. Verletzt wurde auch hier niemand.

In dem Gebäude befindet sich nach Angaben eines Polizeisprechers eine Kfz-Werkstatt, ein Lagerraum und eine Wohnung. Die Brandursache sei unklar, Brandstiftung könne aber wohl ausgeschlossen werden.