Zwei sogenannte Horrorclowns haben in der Wetterau ihr Unwesen getrieben. Sie wollten Autofahrer an einer Landstraße erschrecken. Doch eine Straftat sieht die Polizei darin nicht.

Vor rund einem Jahr waren sie der Schrecken der Nation: Sogenannte Horrorclowns, die plötzlich bundesweit an vielen Orten auftauchten und Passanten einen gehörigen Schrecken einjagten. Dahinter steckten meist Jugendliche, die sich - verkleidet mit gruseligen Horrormasken - einen Scherz erlauben wollten. Sie verfolgten teilweise willkürlich Fußgänger oder Radfahrer und trugen Messer oder andere Waffen bei sich.

Nun sind Horrorclowns wieder in Hessen aufgetaucht. In der Wetterau beobachtete ein Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend zwischen Florstadt und Reichelsheim Jugendliche, die als Horrorclowns unterwegs waren, und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen wenig später drei junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren an. Zwei von ihnen trugen Masken und einer ein nachgebautes Beil, wie die Polizei am Montag mitteilte.

LKA Hessen spricht keine neue Warnung aus

Gegenüber der Polizei gaben die Jugendlichen an, die Idee zum Erschrecken von Leuten aus dem Internet zu haben. Der Einfall sei aus Langeweile heraus entstanden. Eine Straftat haben die Jugendlichen laut Polizei nicht begangen, da sie niemandem nachgestellt oder gedroht haben. "Es muss immer einen Geschädigten geben", sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von hessenschau.de.

Noch im vergangenen Jahr hatte das Landeskriminalamt (LKA) in Hessen nach zahlreichen Medienberichten vor dem Phänomen gewarnt und darauf hingewiesen, dass ein Auftreten als Horrorclown in bestimmten Fällen als Straftat gewertet werden könne. Momentan sehe man aber dazu keine Veranlassung, eine neue Warnung auszusprechen, sagte LKA-Sprecherin Virgine Wegner auf Nachfrage von hessenschau.de.

Stephen-King-Roman "Es" als Auslöser

Das LKA in Nordrhein-Westfalen hat hingegen seine Warnung in diesem Jahr bereits erneuert. Angefeuert wird die Vorsicht vor der Rückkehr der Horrorclowns vor allem auch durch die Neuverfilmung des Stephen-King-Romans "Es". Darin treibt der brutale Horrorclown "Pennywise" sein Unwesen.

