Feuer in Vergnügungslokal

Im Separee eines Vergnügungslokals im Frankfurter Bahnhofsviertel ist am frühen Sonntagmorgen Feuer ausgebrochen. Das hatte Folgen für die Gäste eines angrenzenden Hotels.

Gegen 4 Uhr brach am frühen Sonntagmorgen in dem Etablissement in der Frankfurter Moselstraße Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.

Ein benachbartes Hotel wurde vorsorglich geräumt. Die etwa 50 Gäste und Mitarbeiter wurden vorübergehend in Zimmern eines anderen Hotels untergebracht. Sechs Hotelgäste klagten laut Polizei über Beschwerden. Einer von ihnen habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten.

Lichterkette im Separee wohl Auslöser

Das Feuer brach den Angaben zufolge in einem Separee im hinteren Bereich des Gastraumes aus. Offenbar hatte sich eine Lichterkette entzündet. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen, teilten die Beamten am Sonntagmittag mit. Neun Personen, die sich in dem Lokal befanden, blieben unverletzt.

Sendung: hr1, 26.11.2017, 13 Uhr