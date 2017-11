Flörsheim am Main

zum Artikel Journalist aus Flörsheim in Türkei inhaftiert : Deniz Yücel: "Ich will einen fairen Prozess"

Flörsheim am Main: Seit Februar sitzt der Flörsheimer Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Einzelhaft - welche Folgen das für ihn haben wird, könne er nicht absehen, sagt er im Interview. Er fordert, endlich angeklagt zu werden. [mehr]