Tief klaffende Wunden, angefressene Euter: Kühe auf einer Weide im Knüllwald sind bereits mehrfach von einem Schwarm Elstern angegriffen und verletzt worden. Ein Tier musste sogar geschlachtet werden. Jetzt sind die Vögel zum Abschuss freigegeben.

Blut fließt aus einem Loch im Euter. Zugefügt von Elstern, die eine Mutterkuh von Landwirt Jörg Spangenberg im Knüllwald (Schwalm-Eder) attackiert haben. Mittlerweile musste der erfahrene Hobbybauer das Tier schlachten lassen. "Es war voller Wunden und konnte vor Schmerzen das Junge nicht mehr säugen", berichtete Spangenberg am Mittwoch hessenschau.de. Zuerst hatte die HNA über die blutrünstigen Elstern-Attacken berichtet.

Zwei weitere Mutterkühe wurden durch den aggressiven Vogelschwarm ebenfalls schwer verletzt. Beide Tiere konnte der Landwirt rechtzeitig in Sicherheit bringen. "Die Angriffe haben vor rund vier Wochen angefangen. So etwas habe ich noch nie erlebt", ist Spangenberg angesichts der Brutalität der Elstern fassungslos. "Sie haben sich am Euter festgekrallt und das Fleisch gefressen." Der Landwirt hat die schockierenden Wunden fotografiert.

"Behörden wollten mir erst nicht glauben"

Weil die Situation zuletzt immer schlimmer wurde, wandte sich der 50-Jährige an verschiedene Stellen. Spangenberg suchte Hilfe bei der Kreisverwaltung, beim Regierungspräsidium und auch beim Landwirtschaftsministerium. "Die Behörden waren alle selbst überrascht und wollten mir erst nicht glauben", schilderte Spangenberg und verschickte dazu zahlreiche Aufnahmen von seinen schwer verletzten Kühen an die Ämter.

Inzwischen hat die Kreisverwaltung reagiert und den Schwarm Elstern zum Abschuss freigegeben. "Der für den Bezirk verantwortliche Jagdpächter ist informiert", bestätigte Stephan Bürger, der Sprecher des Schwalm-Eder-Kreises, gegenüber hessenschau.de. "In der Vergangenheit ist es schon passiert, dass gerade geborene Lämmer von Krähenvögeln angegriffen werden", berichtete Bürger.

Landwirtschaft engt Lebensraum der Vögel ein

Für Kreisjagdberater Werner Wittich ist die Verhaltensweise der Elstern "nicht normal". Durch die Intensivierung der Landwirtschaft habe sich der Lebensraum der Tiere geändert. "Normalerweise halten sich Elstern von Menschen und Siedlungen fern. Mittlerweile nisten Elstern durch den beschränkten Lebensraum in der Nähe von urbanem Leben", sagte Wittich hessenschau.de.

Spangenberg hat seine Herde, die aus 27 Tieren besteht und das ganze Jahr über auf der Weide im Ortsteil Schellbach grast, am Mittwoch umgesiedelt. "Die stehen jetzt einige Kilometer entfernt an einem anderen Ort." Auch weil Spangenberg über keine eigenen Stallungen verfügt. In den Herbstferien habe ihm noch sein Sohn geholfen, die Elstern von der Weide zu vertreiben, so Spangenberg. Jetzt aber ist professionelle Hilfe gefragt: Der Jäger soll nun den ungewöhnlich aggressiven Vögeln im Knüllwald Einhalt gebieten.

Sendung: hr1, 1.11.2017, 14 Uhr