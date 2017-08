Bei Gelnhausen ist ein 59-jähriger Mann von einem ICE erfasst und zur Seite geschleudert worden. Er wurde dabei schwer verletzt, sein Zustand ist kritisch.

Bild © picture-alliance/dpa

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei war der Mann am Sonntag gegen 21.40 Uhr zu Fuß im Gleisbereich des Stadtteil-Bahnhofs Hailer-Meerholz in Gelnhausen (Main-Kinzig) unterwegs, wie die Beamten am Montag mitteilten. Als der Lokführer des ICE die Person erkannte, leitete er eine Notbremsung ein, doch er konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Mann wurde erfasst und zur Seite geschleudert, der Zug kam erst mehrere hundert Meter weiter zu stehen.

Per Rettungshubschrauber nach Frankfurt

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Frankfurt geflogen. Sein Zustand ist laut Polizei äußerst kritisch. Der Lokführer erlitt nach dem Zusammenprall einen Schock und musste abgelöst werden. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt.

Die Strecke wurde aufgrund der Rettungs- und Ermittlungsarbeiten bis etwa 23.15 Uhr gesperrt, was zu Verspätungen im Zugverkehr führte.