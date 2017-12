zum Artikel Wintereinbruch zum ersten Advent : Bis zu 20 Zentimeter - am Sonntag kommt der Schnee

Ob es in diesem Jahr für weiße Weihnachten reicht, steht noch in den Sternen. Aber zumindest der Auftakt in die Adventszeit wird winterlich - und das nicht zu knapp. Am Sonntag schneit es teils kräftig bis in tiefste Lagen. [mehr]