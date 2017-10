Unbekannte haben Lkw-Ladungen Bauschutt im Frankenauer Wald abgeladen, darunter auch asbesthaltige Stoffe. Eine Unverschämtheit, findet der Förster. Die Stadt Frankenau hat die Polizei eingeschaltet.

Das ganze Ausmaß: der illegale Müllhaufen im Wald Bild © Polizei

Förster Jürgen Bachmann ist wütend: Mitten im Frankenauer Wald (Landkreis Waldeck-Frankenberg) haben Unbekannte mehrere Kubikmeter Müll illegal abgeladen. Die Tat soll zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Am Mittwochmorgen informierte ihn die Stadt über den Fund in seinem Revier.

Förster: "Das ist eine riesige Unverschämtheit"

Bei dem Müll handelt es sich nach Polizeiangaben um die Reste einer Hausentkernung. Vermutlich eines älteren Hauses oder Bauernhauses. Neben behandelten Hölzern, Vertäfelungen und Wandputz finden sich auch umweltgefährdende asbesthaltige Stoffe in dem Müllhaufen.

"Immer wieder finde ich einen alten Fernseher. Aber die Menge, die hier bei uns abgeladen wurde, sieht nach gewerbsmäßiger Entsorgung aus. Das ist eine riesige Unverschämtheit", sagt Förster Bachmann.

Stadt muss entsorgen, wenn der Täter nicht gefunden wird

Das findet auch Manuel Steiner von der Stadt Frankenau. Diese ist die Eigentümerin des Waldes. Und als solche muss sie nun für die Entsorgung des Mülls sorgen. Derzeit prüft die Stadt, so Steiner, wie viel die illegale Ablagerung den Steuerzahler am Ende wohl kosten werde.



Dabei wäre eine illegale Entsorgung gar nicht nötig gewesen. Denn in Geismar - nur zwei Orte weiter - gibt es eine Müllsammelstelle, bei der Bürger unbedenklichen Bauschutt sogar kostenlos abgeben können.

Die Stadt und Förster Bachmann hoffen jetzt, dass der Täter gefunden wird. Deswegen haben sie die Polizei Frankenberg eingeschaltet. Diese bittet die Bevölkerung um Hinweise.