Mann lädt am Computer Music runter. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Nach einer bundesweiten Razzia hat die Polizei ein illegales Download-Portal für Filme, Musik und Software geschlossen. Der Hauptverdächtige und mutmaßliche Administrator der Seite kommt aus dem Wetteraukreis.

Wohnungen von 42 Verdächtigen in 13 Bundesländern wurden durchsucht, Computer, Datenträger und Netzwerkinfrastruktur sicher gestellt. Der Vorwurf: gewerbsmäßige, unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke, kurz: Verkauf von Raubkopien. Der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), die bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt angesiedelt ist, ist offenbar ein Schlag gegen ein illegales Download-Portal gelungen.

Illegales Portal mit hessischem Administrator

Die Beschuldigten im Alter von 23 bis 72 Jahren stehen im Verdacht, die illegale deutschsprachige Seite "usenetrevolution.info" betrieben und organisiert zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Freitag erklärten.

Der 49 Jahre alte Hauptbeschuldigte, der als Administrator agiert haben soll, kommt aus dem hessischen Wetteraukreis. Auch gegen seine 39 Jahre alte Ehefrau, einen 42-Jährigen aus Darmstadt, einen 52-Jährigen aus Kassel und einen weiteren Mann aus dem Wetteraukreis ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie sollen das illegale Portal als "Uploader" organisiert oder unterstützt haben.

27.000 Mitglieder, rund drei Millionen Schaden

Rund 27.000 Mitglieder hatten sich den Angaben zufolge auf dem Download-Portal angemeldet. Dort wurden Raubkopien von Kinofilmen, Filmserien, Musik, Software, Computerspielen und E-Books angeboten - alles, ohne die fälligen Gebühren an die Rechteinhaber zu zahlen. Diesen soll dadurch ein Schaden von rund drei Millionen Euro entstanden sein.

Die Server des Portals und eine Vertriebsseite für Usenet-Zugänge fanden die Ermittler in den Niederlanden und in Frankreich. Abgeschaltet wurden das Portal am 8. November.

Sendung: hr-iNFO, 10.11.2017, 10.00 Uhr