Eine fünfköpfige Ermittlergruppe sucht nach dem Mann, der bei Hünstetten eine Elfjährige missbraucht haben soll. Nach der Veröffentlichung eines Phantombilds gehen immer mehr Hinweise ein. Doch noch fehlt die heiße Spur.

Seit die Polizei mit einem Phantombild nach dem Sextäter von Hünstetten (Rheingau-Taunus) fahndet, sind zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Inzwischen gehe die Kriminalpolizei Wiesbaden bereits fast 90 Hinweisen nach, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Anteilnahme der Bevölkerung sei riesig. Eine heiße Spur gebe es bislang allerdings noch nicht.

Eine Arbeitsgruppe aus fünf Sonderermittlern sucht unter Hochdruck nach dem Verdächtigen, der am vergangenen Freitag eine Elfjährige auf dem Weg zur Schule aufgegriffen und missbraucht haben soll. Die Familie des Kindes wird psychologisch betreut.

Eigene Arbeitsgruppe der Kripo

Der Mann soll das Mädchen am Freitagmorgen an einer Schulbushaltestelle im Ortsteil Limbach in seinen Wagen gelockt und in ein Waldstück gefahren haben. Dort soll er sich an der Elfjährigen vergangen und sie anschließend zur Schule nach Idstein gefahren haben. Von dort sei die Polizei alarmiert worden.

Sendung: hr3, 02.10.2017, 11.30 Uhr