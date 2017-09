Ab heute dürfen Nilgänse im Frankfurter Brentanobad geschossen werden. Sie haben sich dort derart ausgebreitet, dass sich Badegäste gestört fühlen und ihr Kot gefährlich wird für Kinder. Bisher scheiterte die Stadt im Kampf gegen die Tiere.

Den Frankfurter Bäderbetrieben und der Stadt reicht es mit den Nilgänsen. Seit zwei Jahren versuchen sie, die Tiere loszuwerden. Doch weder die Jagd mit einem Hund noch Raubvogelgeräusche aus einem Lautsprecher konnten die Gänse verscheuchen. Viele Badegäste haben sich über den Kot der Tiere beschwert, der überall auf den Liegewiesen verteilt ist. Bis zu 100 Nilgänse watscheln durch das Freibad.

Vor kurzem fand das Gesundheitsamt heraus, dass der Kot der Nilgänse für Kinder und Babys sogar gefährlich sein kann. Der Frankfurter Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) sah keine andere Möglichkeit mehr als die Tiere zum Abschuss freizugeben. "Wir wollen, dass die Menschen das Schwimmbad weiter nutzen können, und müssen alles dafür tun, dass die Nilgänse das Schwimmbad meiden", sagt Frank.

Jäger will sich Lernfähigkeit der Tiere zunutze machen

Die Jagd erfolgt unter strengen Auflagen, denn nicht jeder kann einfach so mitten in der Stadt schießen, wie Frank versichert. Für den Einsatz hat die Stadt den Jäger Axel Seidemann ausgesucht. Er hat jetzt die Erlaubnis, ab Freitag, 1. September, auf die Gänse in Europas größtem Freibad zu schießen: abends, wenn keine Gäste mehr da sind.

Der Jäger will dabei systematisch vorgehen: "Da kommt also die Gänseschar und sagt: Wir sind hier und es ist das Paradies auf Erden. Und auf einmal knallt's, und jede Gans im Schwimmbad wird diesen lauten Knall hören, und dann liegt eine da, die sich nicht mehr bewegt. Das fällt denen auf. Spätestens, wenn der zweite Schuss fällt, hat die blödeste Gans kapiert: Jetzt wird's gefährlich. Und dann hauen die ab." Klingt nach einem kurzen, aber prägnanten Einsatz.

Tote Tiere landen auf dem Teller

In der Folge, erläutert der Jäger, gehe es darum, den Nilgänsen nachhaltig beizubringen, dass das Brentanobad kein unbeschwerter Tummelplatz für sie sei und die Bademeister ihnen gefährlich werden können. Daher will sich Seidemann bei seinem Einsatz ein türkisfarbenes T-Shirt nach Art der Mitarbeiter der Bäderbetriebe Frankfurt (BBF) anziehen: "Dann lernen die Gänse quasi: Da kommt einer mit dem Stock in Türkis – nix wie weg!"

Fünf Nilgänse will der Jäger schießen. Das ist nur ein Bruchteil der Population. So sollen die Tiere lernen, das Freibad zu meiden. Die erlegten Tiere will Seidemann laut FNP auf ihre "Genusstauglichkeit" testen. Anschließend sollen sie bei einem befreundeten Hotelkoch auf dem Teller landen.

Mögliche Folgeeinsätze am Main

Auch am Main sind die Nilgänse mittlerweile zur Plage geworden und bevölkern lautstark Liegewiesen und Mainkai. Eventuell könnten auch hier demnächst Schüsse fallen, zumindest prüft die Stadt das.