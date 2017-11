Der mutmaßliche Mörder von Johanna Bohnacker soll 2011 versucht haben, ein Kind zu entführen. Das schildert die Familie des Mädchens der hessenschau. Eine Verbindung zwischen den beiden Fälle sah die Staatsanwaltschaft damals nicht.

Der mutmaßliche Mörder von Johanna Bohnacker wollte 2011 offenbar ein Mädchen in Friedrichsdorf (Hochtaunus) entführen. Das bestätigte die Gießener Staatsanwaltschaft der hessenschau.

Das damals sieben Jahre alte Mädchen war am 4. August 2011 auf der Straße vor dem Haus der Familie im Friedrichsdorfer Stadtteil Köppern unterwegs. "Dann ist er hinterher und hat sie umklammert und festgehalten und geschrien: mein Mädchen, mein Mädchen", sagte die Mutter der hessenschau. Der Vater und die Mutter kämpften mit dem Mann um die schreiende Tochter.

"Der hätte sie mitgenommen, die hatte keine Chance"

Erst als ein Nachbar zu Hilfe kam, gelang es, das Mädchen zu befreien. Bei dem Gerangel brach sich der Vater eine Hand. Das Mädchen trug zahlreiche blaue Flecken davon. "Ich habe gedacht, wenn ich nicht da gestanden hätte, der hätte sie mitgenommen, die hatte keine Chance, die war erst sieben", sagte die Mutter.

Der Mann floh zu Fuß und wurde nach kurzer Zeit von mehreren Polizisten überwältigt und in die Psychiatrie eingewiesen. Er habe unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Nach kurzer Zeit sei er allerdings wieder freigekommen, sagte die Mutter. Der Vater stellte Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Bruder erinnert sich an Haus des Festgenommenen

Dem Bruder des Mädchens war der Vorfall nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Verhaftung des mutmaßlichen Mörders von Johanna wieder eingefallen. Er erkannte das Haus, in dem der Festgenommene gewohnt hat. Ein Blick auf die damals gestellte Anzeige des Vaters, auf dem auch der Name des Beschuldigten steht, habe ihn in seiner Annahme bestätigt, sagte der Bruder. Er kritisierte: "Es kann nicht sein, dass die Polizei vor sechs Jahren nicht mehr weiter ermittelt hat."

Staatsanwalt Thomas Hauburger, der jetzt mit dem Fall Johanna Bohnacker betraut ist, bestätigte der hessenschau, dass es sich bei dem 2011 in Köppern festgenommenen Mann um den mutmaßlichen Mörder Johannas handele. Für weitere Fragen verwies er auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen sagte, damals habe es keine Anhaltspunkte gegeben, um eine Verbindung zum Fall Johanna Bohnacker herzustellen.

Daumenabdruck führte zu Tatverdächtigem

Die achtjährige Johanna war 1999 verschleppt, missbraucht und ermordet worden. Auf die Spur des vor anderthalb Wochen verhafteten Mannes aus Friedrichsdorf hatte die Ermittler ein Fall aus dem vergangenen August geführt. Damals hatten Passanten den Verdächtigen in einem Maisfeld bei Nidda (Wetterau) bei der Fesselung einer 14-Jährigen entdeckt. Bei den Ermittlungen seien Parallelen zum Fall Bohnacker aufgefallen, hatte Hauburger gesagt.

Sowohl die 14-Jährige im Maisfeld als auch Johanna Bohnacker waren geknebelt und gefesselt worden. In beiden Fällen fanden die Ermittler die gleichen Fasern an einem dazu benutzten Klebeband. Auf dem Klebeband im Fall Bohnacker hatten die Ermittler damals einen kleinen Teil eines Daumenabdrucks sichergestellt, den sie dem 41-Jährigen zuordnen konnten.

Damit konnte der Fall Bohnacker nach 6.629 Tagen Ungewissheit weitgehend aufgeklärt werden - zu spät für Johannas Vater: Er starb im vergangenen Jahr.