In dieser Unterkunft für Flüchtlinge in Lampertheim hatte es gebrannt. Bild © picture-alliance/dpa

Knapp zwei Jahre nach dem Feuer in einem Asylbewerberheim in Lampertheim ist ein 20-Jähriger zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Er hatte den Brand gemeinsam mit einem weiteren Bewohner der Unterkunft gelegt.

In einem Berufungsprozess um schwere Brandstiftung wurde ein junger Mann am Dienstag vor dem Landgericht Darmstadt zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der 20-Jährige hatte im Herbst 2015 in Lampertheim (Bergstraße) mit einem Komplizen ein Immobilienbüro aufgebrochen, verwüstet und dann an mehreren Stellen Feuer gelegt, um Spuren zu verwischen.

In demselben Gebäude lebten oberhalb des Immobilienbüros 49 Asylbewerber, darunter auch die beiden Täter. Alle Bewohner konnten das brennende Gebäude unverletzt verlassen.

Komplize muss ebenfalls ins Haft

In erster Instanz waren die beiden Täter vor dem Amtsgericht Darmstadt mit Bewährungsstrafen davongekommen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Der 24 Jahre alte Komplize wurde daraufhin im Mai zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.

Der 20-Jährige komme mit der Freiheit wohl nicht gut zurecht, erklärte der Richter am Dienstag. Bereits am Donnerstag steht der Verurteilte erneut vor Gericht: In Bensheim muss er sich wegen eines Raubes verantworten.

Sendung: hr1, 22.8.2017, 13.00 Uhr