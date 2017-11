Junge Leute haben in der Nacht zum Mittwoch in Schwalbach am Taunus randaliert. Sie warfen Steine und Böller auf Polizisten und Streifenwagen. Die Gruppe ist den Beamten bekannt.

Streifenwagen in der Nacht in Schwalbach Bild © Michael Seeboth (hr)

Wieder Randale rund um den Marktplatz in Schwalbach (Main-Taunus): Eine Gruppe von knapp 20 jungen Leuten hat am Dienstagabend Mülltonnen auf die Straße geschoben und in Brand gesetzt, Spielgeräte eines Kindergartens angezündet und Fenster einer Schule beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Ein Sprecher sagte, man habe "massive Kräfte" zusammengezogen, um gegen die Gruppe vorzugehen. Überwiegend habe es sich um Männer gehandelt, die Steine und Böller auf Polizisten und Streifenwagen geworfen hätten.

Halloween könnte Anlass gewesen sein

Spuren der Randale in Schwalbach Bild © Michael Seeboth (hr)

Neun junge Männer und zwei junge Frauen kamen am Mittwochmorgen in Gewahrsam. Gegen sie wird wegen schweren Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Polizei hält es für möglich, dass sie Halloween zum Anlass für die Randale genommen hatten. "Der Abend wird gern für Schabernack genutzt. Aber das geht eindeutig zu weit", sagte ein Polizeisprecher.

Polizeibekannte Gruppe

Die Gruppe ist bei der Polizei bekannt. Es habe immer wieder Kontrollen und kleine Einsätze gegeben, die sich auch in strafrechtlichen Verfahren niedergeschlagen hätten, sagte der Sprecher.

Die Randale junger Leute beschäftigt die Beamten im Taunus schon länger. Erst vor wenigen Monaten waren zusätzliche Sicherheitskameras auf dem Marktplatz installiert und die Präsenz der Polizei erhöht worden. Auch im benachbarten Bad Soden fielen Jugendliche auf, die Polizisten mit Flaschen und Steinen bewarfen.

Sendung: hr-iNFO, 1.11.2017, 6 Uhr