Eine junge Mutter muss in einem Kasseler Strafprozess ihre Qualen noch einmal durchleben: Sie soll in Gegenwart ihres Peinigers aussagen. Ihr Anwalt ist empört, doch Juristen sehen nachvollziehbare Gründe für die harte Haltung des Richters.

"Für meine Mandantin", sagt Steffen Hörning, "ist das eine Katastrophe". Der Göttinger Rechtsanwalt ist außer sich, wenn er über den Fall spricht, den er gerade vor dem Kasseler Landgericht verhandelt. "In 25 Jahren als Staatsanwalt und Rechtsanwalt habe ich so etwas nicht erlebt." Der Grund: Der Vorsitzende Richter verlangt, dass Hörnings Mandantin in Gegenwart ihres Ex-Partners und mutmaßlichen Peinigers aussagt.

Der 35-Jährige soll die Frau schwer geprügelt und erpresst haben. Unter anderem wird er beschuldigt, seine damalige Freundin mit Pfefferspray gezwungen zu haben, Geld für ihn abzuheben. Außerdem soll er die 27-Jährige, ihr damals noch ungeborenes Kind und ihren Vater mit dem Tod bedroht haben. Damit nicht genug: Einmal soll er die Frau über mehrere Stunden in ihrer Wohnung eingeschlossen und misshandelt haben.

Jedes Zusammentreffen mit dem Mann kann die Frau einem psychologischen Gutachten zufolge erneut traumatisieren. Zudem pöbelt der Angeklagte offenbar im Prozess, so die HNA, wo über den Prozess zuerst berichtet wurde . Anwalt Hörning berichtet zudem, dass der Mann schon dreimal auf Bewährung verurteilt wurde.

150 Euro Strafe

Zu Prozessbeginn Anfang Juli musste der Angeklagte noch jedes Mal den Raum verlassen, wenn die Frau aussagte. Allerdings war sie damals hochschwanger. Inzwischen hat die 27-Jährige entbunden. Trotz eines erneuten Attests, das gesundheitliche Gefahren auch ohne Schwangerschaft erkennt, hatte der Richter am Donnerstag 150 Euro Strafe gegen sie verhängt - wegen ihrer Weigerung, in Gegenwart ihres Ex-Partners auszusagen.

Anwalt Hörning hat bereits einen Befangenheitsantrag gegen die Strafkammer gestellt und will ein weiteres Gutachten vorlegen, das die Gefahren für die Frau beschreibt. Aber nach der Entbindung schätzt Richter Bernd Rinninsland die gesundheitliche Gefährdung der Zeugin geringer ein, erklärt Horst Ulrich Schönhofen, Sprecher des Landgerichts Kassel. Denn: "Grundsätzlich hat jeder Angeklagte das Recht, der Beweisaufnahme beizuwohnen."

Der Angeklagte hat ein Fragerecht

"Doch kein Grundsatz ohne Ausnahme", ergänzt Bernhard Kretschmer. Der Professor für Strafprozessrecht an der Universität Gießen hält sich zwar derzeit in Buenos Aires auf, findet den Fall aber interessant und beantwortet die hessenschau.de-Anfrage sofort. Eine solche Ausnahme könne etwa eintreten, wenn durch die Anwesenheit des Angeklagten "die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für die Gesundheit des Zeugen besteht".

Dies habe der Richter auch gesehen, als die Frau noch schwanger war. Es gehe darum, die Interessen des Opfers gegen die des Angeklagten abzuwägen, der ja immerhin bis zum Urteil als unschuldig gilt. Der Angeklagte hat ein Fragerecht und muss sich mit den Aussagen der Zeugen auseinandersetzen können.

Anwesenheit des Täters kann Flashbacks auslösen

"Es gibt zahlreiche Vorschriften, um das Opfer vor Gericht zu schützen", sagt Patrick Liesching, Richter und Landesvorsitzender der Opferhilfe-Organisation Weißer Ring. Mancher Richter wolle zwar die Aussagen des Opfers kritisch würdigen, indem er es auf die Konfrontation ankommen lasse, "aber diese erneute Konfrontation kann auch zu Flashbacks führen, also das Opfer in die Tatsituation zurückversetzen". Außerdem sei es möglich, dass Zeugen in Gegenwart des Täters nicht die Wahrheit sagten. "Es geht nicht nur um Opferschutz, auch um Wahrheitsfindung", sagt Liesching.

Dass es ein Opfer belastet, in Anwesenheit seines Peinigers auszusagen, weiß auch Richter Rinninsland - er engagiert sich laut einem Zeitungsbericht auch für den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt. Strafrechts-Professor Kretschmer nennt aber noch einen weiteren wichtigen Punkt: Wenn der Verurteilte Berufung einlegt und das Revisionsgericht die Gründe für die Entfernung des Angeklagten als nicht ausreichend erachtet, ist die Hauptverhandlung hinfällig und der ganze Prozess muss neu aufgerollt werden. Das sei auch nicht unbedingt im Sinne des Opfers.

Auch Videovernehmung problematisch

Das gleiche Problem gilt bei audiovisuellen Vernehmungen, wenn also die Zeugin im Nebenraum sitzt und per Video zugeschaltet wird. Auch diese Verhandlungsform macht das Urteil eher anfechtbar. Anwalt Hörning sagt dazu, ihm sei mitgeteilt worden, die Geräte im Videovernehmungszimmer in Kassel seien nicht einsatzbereit. Beim Landgericht Kassel war dazu am Freitagnachmittag niemand mehr zu erreichen. Wenn die Frau ihrer nächsten Vorladung bei der Fortsetzung des Prozesses im September nicht folgt, könnte sie von der Polizei zwangsweise vorgeführt werden.