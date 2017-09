Als er von der Bombe in Frankfurt hörte, hat er sofort seinen Urlaub abgebrochen: Dieter Schwetzler, Leiter des Kampfmittelräumdiensts, erklärt im Interview, was die HC-4000 so gefährlich macht und wie er sie am Sonntag entschärfen will.

Frankfurt hält den Atem an: Am Dienstag war auf einer Baustelle eine britische 1,8 Tonnen-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Am Sonntag soll sie entschärft werden. Verantwortlich dafür ist Dieter Schwetzler. Er arbeitet seit 2010 beim Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt. Seit Januar 2017 ist er dessen Leiter.

hessenschau.de: Herr Schwetzler, Sie haben schon mehrere hundert Bomben entschärft. Was ist an der HC-4000 so ungewöhnlich, die Sie am Sonntag entschärfen wollen?

Schwetzler: Vor allem die 1,4 Tonnen Sprengstoffinhalt. Das ist schon eine Hausnummer. Es gibt Bomben, die sind bedeutend schwerer, haben aber weniger Sprengstoff. Diese Bombe sollte Dächer abdecken, Türen eindrücken und Fenster zerstören. Sie sollte den Weg frei machen für Brandbomben, die hinterher geworfen wurden.

Was war Ihre Reaktion, als Sie von der Bombe gehört haben?

Ich habe meinen Urlaub abgebrochen und sie mir sofort angesehen. Bei so einer Größenordnung ist es wichtig, dass alle Personen, die in Hessen damit zu tun haben, vor Ort sind.

Und vermutlich waren Sie auch neugierig.

Für uns ist das natürlich ein Highlight. Das ist etwas, wofür man in diesem Beruf arbeitet. Beim Kampfmittelräumdienst gibt es zwar kein Tagesgeschäft. Aber bei dieser Bombe ist wirklich alles anders.

Die HC-4000 ist eigentlich 2,7 Meter lang - bei der hier fehlen aber 70 Zentimeter, sie ist an einer Seite offen. Ist das nicht beunruhigend?

Das spielt für uns kaum eine Rolle. Aber durch die Witterungseinflüsse können sich Kristalle bilden, die hochempfindlich sind, und bei Reibung oder Druck kann es zur Explosion kommen. Deswegen findet die Entschärfung schon am Sonntag statt, also bald nach dem Fund.

Um 6 Uhr beginnt am Sonntag die Evakuierung, gegen 12 Uhr fangen Sie mit der Entschärfung an. Was machen Sie dann konkret?

Wir bringen eine Raketenklemme am Zünder an und zünden sie aus der Deckung. Wir hoffen, dass die Zünder damit rausgehen.

Sie sprengen also den Zünder weg?

Nein, wenn wir die Raketenklemme zünden, dreht sie sich und dreht den Zünder mit. Der ist ganz normal reingeschraubt - es ist zwar eine englische Bombe, aber kein Linksgewinde (lacht). Vor Ort sind Kameras, und am Monitor sehen wir, ob alles funktioniert. Im Idealfall müssen wir nur drei Mal die Raketenklemme einsetzen und fertig.

Und wo sind Sie in der Zeit?

Hinter den riesengroßen Blocks von der Universität wird ein Bereich sein, wo auch keine Fenster sind. Damit ist ausgeschlossen, dass wir zu Schaden kommen.

Sie hatten kurz nach Weihnachten in Augsburg schon mit so einer Bombe zu tun, als Sie mit der hessischen Wasserstrahlschneidanlage Amtshilfe geleistet haben – wie schläft man da in der Nacht zuvor?

Ich bin angespannt. Ich hab es jetzt gemerkt, ich schlafe unruhig und mache mir Gedanken. Diese Sache fordert einen und ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der sagt: Das berührt mich nicht, ich mach das mit links. Wer so denkt und fühlt, darf diesen Beruf nicht ausüben. Man muss Respekt haben und umsichtig arbeiten, dann funktioniert das in der Regel auch.

Wie viele Bomben liegen eigentlich noch in der Erde?

Man rechnet damit, dass zehn bis 30 Prozent damals nicht explodiert sind. Da dürfte also noch einiges im Boden sein.

Das Gespräch führte Bodo Straub.