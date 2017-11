Armin Meiwes tötete einen Mann und aß Teile von ihm. Jetzt möchte der als "Kannibale von Rotenburg" bekannte Täter nach elf Jahren Haft frühzeitig entlassen werden. Ein Gutachten soll klären, ob das infrage kommt.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte am Montag, dass Armin Meiwes einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung gestellt hat. Der Verurteilte verbüßt seit 2006 in der Haftanstalt Kassel II, einer sozialtherapeutischen Anstalt, eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes.

Er hatte 2001 über das Internet einen jungen Mann "zum Schlachten" gesucht und ihn in einem 43 Jahre alten Berliner Ingenieur gefunden. Der Mann war nach Rotenburg in Osthessen gereist und hatte sich von Meiwes töten lassen. Danach hatte der heute 56-Jährige die Leiche zerlegt und Teile des Körpers, darunter der Penis, gegessen. Auf die Schliche kam ihm die Polizei über das Internet.

Der Fall und die anschließenden Verhandlungen hatten deutschlandweit großes Aufsehen erregt. 2006 wurde Meiwes vom Frankfurter Landgericht wegen Mordes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe zu lebenslanger Haft verurteilt. Ob Wiederholungsgefahr besteht, ist strittig. Ein Gutachter hatte dies im Prozess bejaht, sein Anwalt äußerte im Gespräch mit hessenschau.de, das Gegenteil sei der Fall, Meiwes bereue die Tat und nenne sie einen Fehler.

Über Meiwes Antrag werde die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Kassel entscheiden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Zunächst werde ein Sachverständigen-Gutachten zur Frage einer günstigen Sozialprognose eingeholt. Wann eine Entscheidung über eine vorzeitige Entlassung falle, sei noch nicht absehbar.

Weitere Informationen

Kannibalismus - Neuland für die deutsche Justiz

Der Fall Meiwes war in vielerlei Hinsicht spektakulär - für die deutsche Justiz war er Neuland: Zwar hatte Meiwes seine Tat ausführlich auf Video dokumentiert und auch umfassend gestanden, der Fall war schnell ausermittelt. Aber freiwilliger Kannibalismus ist im deutschen Strafrecht nicht vorgesehen. Ist es also "Störung der Totenruhe", "Tötung auf Verlangen", "Totschlag" oder "Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes"? Das Landgericht Kassel verurteilte Meiwes am 30. Januar 2004 zunächst wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Haft und erklärte, Mordmerkmale lägen nicht vor. Meiwes hätte keine Freude am Töten, nur am Essen.



Am 22. April 2005 hob der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe das Urteil wieder auf und stellte fest, dass es mehrere Mordmerkmale zu Unrecht verneint hatte. Im zweiten Prozess vor der 21. Großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt beantragte die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft wegen Mordes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe. Die Verteidigung plädierte auf eine Verurteilung wegen Tötung auf Verlangen beziehungsweise eine befristete Freiheitsstrafe.

Ende der weiteren Informationen