Die Flugabwehrkanone wird in Dillenburg-Niederscheld verladen und in ein Museum gebracht. Bild © Mike Marklove (hr)

Eine Flugabwehrkanone mitten im Wohngebiet hat in Dillenburg für Aufregung gesorgt. Dem Besitzer droht nun eine Strafe – allerdings nicht wegen des russischen Kriegsgeräts.

Am Dienstagmittag war der Spuk vorbei: Die Flugabwehrkanone, die seit Montag in Dillenburg-Niederscheld auf einem Gehweg in einem Wohngebiet stand, ist abtransportiert worden. Der Besitzer ließ sie in ein Museum bringen.

Auf den Gehweg hatte er die russische Flak über Nacht am Montag gestellt, damit sie später verladen werden konnte. Wegen des Regens sei es ihm aber nicht gelungen, eine Abdeckplane an dem Kriegsgerät zu befestigen. So stand die Flak offen für alle sichtbar auf der Straße. Besonders einer der Nachbarn habe sich daran gestört, Fotos gemacht und sie an die örtliche Presse geschickt.

"Die Waffe war immer legal, mit deutschen Papieren, wie sich das gehört", sagt der Besitzer. Zehn Jahre stand sie in seiner Garage. Der Abtransport sei bei der Polizei angemeldet gewesen.

Deko-Waffen sind nicht verboten

"Man darf natürlich kein funktionsfähiges Geschütz besitzen", sagte ein Polizeisprecher dem hr am Dienstag. Die Kanone war jedoch "entmilitarisiert", von ihr ging keine Gefahr aus. "Dann spricht man von einer so genannten Deko-Waffe." Einen solchen Gegenstand könne sich jeder, der Gefallen an so etwas finde, in den Garten stellen. "Das können sie als Wäschespinne oder als Kunstwerk nutzen, das ist rechtlich kein Problem."

Ganz sauber sei die Aktion aber trotzdem nicht gewesen: Die Kanone habe auf einem Anhänger gestanden. Damit sei sie ein nicht zugelassenes Fahrzeug, das dort nicht habe stehen dürfen. Um diesen Verkehrsverstoß werde sich jetzt die Stadt Dillenburg kümmern.