In einem Bordell in Kassel ist ein 50-Jähriger niedergeschossen worden. Der Mann wollte einer Prostituierten zu Hilfe eilen, die von einem Räuber mit einer Pistole bedroht wurde.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In der Nacht zum Samstag ist es in einem Laufhaus in Kassel zu einer dramatischen Szene gekommen. In dem Bordell am Platz der Deutschen Einheit wurde nach Mitternacht eine 28 Jahre alte Prostituierte von einem Mann mit einer Pistole bedroht. Der Unbekannte forderte Bargeld, das die Frau ihm auch gab.

Gleichzeitig jedoch rief die 28-Jährige lautstark um Hilfe. Ein 50-jähriger Mann, der sich gerade im Nachbarzimmer aufhielt, eilte herbei. Der Täter zögerte nicht und gab unmittelbar einen Schuss auf den Mann ab. Die Kugel traf den Mann in die Schulter.

Täter nach Schuss auf der Flucht

Anschließend flüchtete der Räuber zu Fuß aus dem Haus in unbekannte Richtung. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Schussverletzung ist nach Einschätzung der Ärzte nicht lebensbedrohlich.

Die über Notruf alarmierte Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter, konnte ihn jedoch nicht aufspüren. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Mann soll etwa 1,80 m groß gewesen sein. Er war schwarz gekleidet und soll einen Dreitagebart und eine Brille getragen haben.

Sendung: hr-iNFO, 2.12.2017, 18 Uhr