Gewalttat in Kassel Rentner nach Nachbarschaftsstreit weiter in Lebensgefahr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Kassel befindet sich ein 79-Jähriger weiter in Lebensgefahr. Sein jüngerer Nachbar soll ihn am Kopf verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Der 79 Jährige schwebt noch immer in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er ist nicht vernehmbar. Der 51 Jahre alte Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft und schweigt weiterhin zu den Vorwürfen.

Hintergründe weiter unklar

Der Pflegedienst soll den verletzten 79-Jährigen bereits vergangenen Mittwoch in seiner Wohnung im Kasseler Stadtteil Rothenditmold vorgefunden haben. Daraufhin erstattete die Betreuerin des Mannes Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen konzentrierten sich schnell auf seinen 51 Jahre alten Nachbarn. Am Samstag nahmen ihn die Beamten in seiner Wohnung fest. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Warum es zu dem Streit kam, ist weiterhin unklar.