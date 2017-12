Erst Waschbären, jetzt Ratten: In Kassel kommen sich Mensch und Tier immer näher. Dabei ließe sich die Ratten-Plage mit einfachen Mitteln bremsen. Wie genau, soll demnächst auch in einem Kinderbuch stehen.

Ratten rücken den Einwohnern Kassels auf die Pelle. Berichte über die Zahl von 800.000 Ratten in Kassel weist der Sprecher des Ordnungsamts zwar zurück: "Das können wir nicht bestätigen", sagte Bernd Kessler am Donnerstag zu hessenschau.de. Doch seien in den letzten 24 Monaten zunehmend Ratten in der Stadt und ihren Kanälen aufgefallen.

Eine der Ursachen für die vielen Ratten sei, dass diese viel zu fressen finden würden, sagte Kessler. Damit soll nun Schluss sein. Mit der am heutigen Donnerstag startenden Kampagne "Don't feed the rat!" ("Gib' der Ratte kein Futter") will der Entwässerungsbetrieb Kassel-Wasser die Einwohner aufklären.

"Das attraktivste Angebot, das man einer Ratte machen kann"

Ziel der Infokampagne: Den Menschen beizubringen, dass sie keine Essensreste ins Klo werfen. "Speisereste über die Toilette zu entsorgen, ist das attraktivste Nahrungsangebot, das man einer Ratte machen kann", warnt Kassel-Wasser. Denn die hinuntergespülten Essensreste landen im Kanal quasi direkt zu Füßen der dankbaren Nagetiere.

Die wiederum fallen den Mitarbeitern von Kassel-Wasser auf, wenn sie in dem mehr als 830 Kilometer langen Kanalnetz für Wartungsarbeiten unterwegs sind, berichtet Jürgen Freimyth, Betriebsleiter von Kassel-Wasser. "Auch aus der Bevölkerung gab es Meldungen von Ratten, und auch bei Kamerafahrten im Kanalnetz sind Ratten aufgefallen." Um die Plage einzudämmen, arbeitet Kassel-Wasser dort in bestimmten Bereichen mit blutgerinnungshemmenden Ködern. Doch das allein reicht nicht. Deswegen setzt Kassel-Wasser auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Als Teil der Kampagne wird es nach Angaben von Kassel-Wasser besprühte Kanaldeckel, Postkarten sowie Plakate in Toiletten von Kinos, Theater, Sportanlagen und Restaurants mit Rattenmotiven geben. Im neuen Jahr soll zum Thema "Was darf nicht ins Klo?" ein Buch für Kinder herausgebracht werden.

Weitere Informationen Tipps gegen Rattenvermehrung Keine Speisereste über die Toilette entsorgen.

Vogelfutter im hängenden Futterhäuschen anbieten und nicht am Boden verstreuen.

Zugängliche Näpfe für Igel oder Katzen vermeiden. Überall, wo ein Futternapf über längere Zeit aufgestellt wird, oder wo Lebensmittel für die Tierwelt ausgelegt werden, werden auch Ratten angelockt.

Gelbe Säcke erst kurz vor Abholtermin herausstellen.

Keine Nahrungsmittel auf Komposthaufen entsorgen. Ende der weiteren Informationen

Auch Waschbären setzen Kassel zu

Doch nicht nur Ratten setzen der documenta-Stadt zu. Kassel leidet zudem seit Längerem unter einer Waschbärenplage. Diese sind nach Angaben der Stadt inzwischen in der ganzen Stadt verbreitet und zerstören Dachflächen, Isolierungen und Dämmungen in Häusern. Früher seien nur die Stadtteile vor dem Naturpark Habichtswald und im Westen der Stadt betroffen gewesen. Im Jagdjahr 2016/2017 wurden in der Stadt 70 dieser Tiere abgeschossen.

Immer wieder kommt es dort auch zu kuriosen Begegnungen mit dem Waschbären, der durch seine Vorliebe für das Verwüsten von Wohnungen hin und wieder für einen Einbrecher gehalten wird. Im April dieses Jahres stellten zehn Polizeibeamte in Kassel einen Waschbären im Keller eines Einfamilienhauses. Der Bewohner hatte die Beamten alarmiert, als er sein Wohnzimmer durchwühlt vorfand und Geräusche hörte. Der vermeintliche Einbrecher entpuppte sich dann als tierischer Eindringling.