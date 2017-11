Dramatische Rettung in Gelnhausen: Bei einem Feuer haben Rettungskräfte einen Bewohner gerade noch rechtzeitig vor den Flammen gerettet - und seine Katze reanimiert. Das Tier lag leblos mit einer Rauchgasvergiftung im Wohnzimmer.

Ob Katzen wirklich sieben Leben haben, darauf wollten sich Rettungskräfte am Mittwochmorgen in Gelnhausen (Main-Kinzig) nicht verlassen. Um 5.45 Uhr waren sie alarmiert worden, weil eine Gaststätte in der Gelnhäuser Altstadt in Flammen stand.

"In höchster Not haben wir einen Bewohner mit einer Steckleiter aus der Wohnung im ersten Stock gerettet, das Treppenhaus stand schon in Flammen. Alleine wäre er da nicht mehr rausgekommen", schilderte Steffen Frings von der Freiwilligen Feuerwehr hessenschau.de die dramatische Rettung. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte auch die Katze des Bewohners – leblos, mit einer Rauchgasvergiftung.

"Beatmung und Herz-Druck-Massage für die Katze"

"Ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes und zwei Feuerwehrleute haben das Tier sofort reanimiert - mit Beatmung und Herz-Druck-Massage", erklärte Frings. Die Katze sei kurz darauf wieder auf die Pfoten gekommen und stabil gewesen. Die Rettungskräfte hatten das Tier zur Beobachtung an einen Tierarzt gebracht.

Die übrigen fünf Hausbewohner konnten sich nach Polizeiangaben selber in Sicherheit bringen. Die Wohnungen sind nach dem Brand unbewohnbar. Das Lokal im Erdgeschoss wurde durch die Flammen komplett zerstört. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt an einem Heizgerät zu dem Feuer geführt hat. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.