Bei einem Wohnungsbrand in Wiesbaden ist am Freitagabend eine 74 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Inzwischen schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr. In Wallau brannte in der Nacht ein historisches Gebäude.

Der Wohnungsbrand in Wiesbaden wurde vermutlich von einer Kerze ausgelöst. Das berichtete die Polizei am Samstag. Die 74 Jahre alte Bewohnerin erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Die Seniorin hatte am Freitagabend selbst den Notruf gewählt. Sie sei dann aber kollabiert und habe deshalb ihre Wohnung im obersten Stock des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses nicht mehr verlassen können, sagte ein Polizeisprecher.

Rettungsdienst reanimiert Seniorin

Die Feuerwehr brach die Tür der Dachgeschosswohnung auf, der Rettungsdienst reanimierte die leblose Frau. Sie kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Sprechers war sie am Samstag außer Lebensgefahr. Andere Bewohner wurden nicht verletzt.

Das Haus wurde zeitweise komplett geräumt. Nach Angaben der Feuerwehr war die Wohnung stark vermüllt und zugestellt. Den Schaden schätze die Polizei auf 50.000 Euro.

Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden

Auch in Hofheim brannte es in der Nacht, Menschen wurden dabei aber nicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr standen am Freitagabend die historische Schlagmühle, ein Mehrfamilienhaus, eine angrenzende Schreinerei und eine Lagerhalle in Flammen. Die zehn Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Unter ihnen waren auch ein Kind und ein Jugendlicher.

Feuerwehr im Einsatz in Hofheim Bild © wiesbaden112.de

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden, die angrenzende Landstraße musste gesperrt werden. Rund 130 Einsatzkräfte waren vor Ort. "Das war kein gewöhnlicher Einsatz", sagte Hofheims Stadtbrandinspektor Andreas Schrell.

Die Schreinerei wurden von den Flammen völlig zerstört. Weil das Wohnhuas vorübergehend unbewohnbar war, wurden die Bewohner bei Bekannten untergebracht. Mittlerweile kontnen sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ursache des Brandes ist nach Angaben eines Polizeisprechers vom Samstagmittag noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro.

Sendung: hr-iNFO, 17.03.2018, 06.00 Uhr