Kieslaster kippt in Baustelle um

Ein mit Sand beladener Lkw ist am Montag auf der A5 von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Verbindung zur A3 wurde gesperrt.

Weil er beim Rückwärtsfahren in einer Baustelle am Frankfurter Kreuz von der Spur abkam, ist ein Lkw am Montagmorgen umgekippt und hat Sand über die gesamte Fahrbahn verteilt.

Vollsperrung über mehrere Stunden

Die Verbindung von der A5 aus Richtung Darmstadt zur A3 in Richtung Köln musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der verlorene Sand musste umgeschichtet und der Laster wieder aufgerichtet werden. Am Mittag konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Die genaue Unfallursache sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden, andere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen.