Nach einer Messerstecherei unter Asylbewerbern in Kirchheim ist ein 32-Jähriger gestorben. Ein weiterer Mann liegt im Koma.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Fulda erlag ein Asylbewerber aus Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) wenige Stunden nach einer Messerstecherei im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 32-Jährige hatte sich am Sonntag nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt mit einem Sprung aus dem Fenster retten wollen. Er brach kurz darauf zusammen und starb noch am Abend, wie Staatsanwalt Harry Wilke am Montag sagte.

Verdächtiger festgenommen

Demnach ist noch unklar, ob zwei oder drei Personen in den Streit involviert waren. Ein 25-Jähriger wurde ebenfalls durch Messerstiche verletzt und liegt laut Wilke im Koma. Noch am Sonntag hatte die Polizei einen 38 Jahre alten Asylbewerber unter Tatverdacht festgenommen. Er war mit einem Fahrrad vom Tatort geflohen.

Nun müsse geklärt werden, ob sich ein dringender Tatverdacht gegen den 38-Jährigen erhärtet, so Wilke. Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von der für Montag angesetzten Obduktion der Leiche. Im Zimmer des Verdächtigen fanden die Beamten ein Messer, allerdings ohne Blutspuren.