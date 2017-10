zum Artikel 1.000 Passagiere in Kassel gestrandet : Bahn-Fahrplan nach Sturmtief noch immer durcheinander

Chaos zum Beginn der Herbstferien: Die Folgen des Sturmtiefs "Xavier" bekommen viele Bahnreisende auch am Freitag in Hessen zu spüren. In Kassel verbrachten 1.000 gestrandete Menschen eine unbequeme Nacht. Auch in Fulda entspannt sich die Lage nur langsam. [mehr]