Ein Kleintransporter ist an der Rastanlage Lorsch auf der A67 in einen Sattelzug mit Ameisensäure geprallt. Dabei verletzte sich eine Person schwer. Zwei Fahrspuren mussten gesperrt werden, es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Ein 32-jähriger Mann prallte am Mittwochmorgen in der Auffahrt zur Rastanlage Lorsch (Bergstraße) auf der A67 mit seinem Kleintransporter in einen Sattelzug. Dabei verletzte er sich schwer. Zwei Fahrspuren in Richtung Darmstadt waren gesperrt, es kam zu Verzögerungen im Berufsverkehr. Mittlerweile ist der Verkehr wieder freigegeben.

Fahrer kann sich selbst befreien

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Kleinlaster kurz nach einem Überholmanöver auf die Rastanlage auffahren. Dort fuhr er in einen im Halteverbot stehenden, unbeleuchteten Gefahrguttransport, der Ameisensäure geladen hatte. Der Transporter wurde auf die Autobahn zurückgeschleudert und blieb dort völlig zertrümmert liegen. Der Fahrer konnte sich demnach selbst aus dem Wrack befreien, trug aber schwere Verletzungen davon.

Zwei Fahrspuren gesperrt

Wegen Bergungsarbeiten wurden die beiden rechten Fahrspuren zeitweise gesperrt. Zwischenzeitlich staute sich der Verkehr zwischen Viernheimer Dreieck und Lorsch auf über zwei Kilometern.

Der Sattelauflieger des Gefahrguttransports war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls geborgen werden. Der Tank mit der Ameisensäure wurde laut Feuerwehr nicht beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 100.000 Euro.