Bei der Kollision mit einem Abschleppwagen sind drei Insassen eines Kleinwagens auf der B3 bei Butzbach ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Rätselraten gibt es über den Unfallverursacher.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr zwischen Butzbach (Wetterau) und Langgöns (Gießen). In einer langgezogenen Kurve, der sogenannten Windhofkurve, seien der Abschleppwagen und der Kleinwagen frontal zusammengestoßen.

Drei Insassen des Kleinwagens wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Noch sei die Identität der Opfer nicht abschließend geklärt, so ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Abschleppers kam mit leichten Verletzungen davon.

B3 in beide Richtungen gesperrt

Unklar ist, welches Fahrzeug von der Spur abkam und warum. Die B3 war bei Butzbach-Pohl-Göns für Aufräumarbeiten über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. In der Windhofkurve kommt es immer wieder zu Unfällen.

Sendung: hr-iNFO, 07.10.2017, 8 Uhr