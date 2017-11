Bei den Klingen, die in zwei Produkten in einem Discounter in Niedernhausen gefunden worden sind, handelt es sich doch nicht um Rasierklingen. Die Polizei präsentierte am Montag eine andere Erklärung.

Teppichmesser (Archivbild) Bild © Imago

Die in einem Discounter in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) in zwei Lebensmittel-Packungen entdeckten Klingen sind laut Polizei keine Rasierklingen. Es seien vielmehr Teile von einem Teppichmesser, teilten die Beamten am Montag mit. Aus welchem Grund es zu der Verwechslung kam, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher.

"Wir gehen nicht davon aus, dass es jemand auf die Kunden abgesehen hat", betonte er. Die Klingen waren von außen in der Verpackung sichtbar und nicht direkt in die Lebensmittel gesteckt worden. Ein Mitarbeiter hatte sie am Samstag entdeckt.

Die Ermittler vermuten, dass die Klingen versehentlich abgebrochen wurden, als jemand Kartons aufschnitt - möglicherweise Mitarbeiter des Marktes. Die Ermittlungen gingen dennoch in alle Richtungen weiter. In den kommenden Tagen wollen die Beamten nun Zeugen befragen.

Sendung: hr-iNFO, 20.11.2017, 15:00 Uhr